Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар выпустил комикс о себе. В нем форвард получает суперспособности благодаря своим татуировкам

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар выпустил серию комиксов о себе, которая называются Inked («Испачканный чернилами»).

    По его сюжету футболист обретает суперспособности благодаря своим татуировкам, что помогает ему спасти свою сестру от преступников.

    «Когда я рос, у меня, как и у большинства детей, было две мечты: стать профессиональным футболистом и супергероем.

    Я всегда был влюблен в комиксы, они всегда мне нравились. Теперь у них есть мое имя, мое лицо, мои татуировки, история... Я абсолютно счастлив», – приводит слова Неймара The18.com

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2018 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 09:09

      С этими приколами не всегда его можно понять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 05:50

      Вроде молодой, а маразм уже четко виден.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 сентября 2018, 22:08

      А стал супер симулянтом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 13 сентября 2018, 21:16

      Ужас то какой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas 13 сентября 2018, 19:15

      В "Фар Край" переиграл чтоли =) Твои татау, не помогут тебе получить ЗМ )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 сентября 2018, 18:37

      идиотизм

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11