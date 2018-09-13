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  • Неймар выпустил комикс о себе. В нем форвард получает суперспособности благодаря своим татуировкам

Неймар выпустил комикс о себе. В нем форвард получает суперспособности благодаря своим татуировкам

13 сентября 2018, 18:30
6

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар выпустил серию комиксов о себе, которая называются Inked («Испачканный чернилами»).

По его сюжету футболист обретает суперспособности благодаря своим татуировкам, что помогает ему спасти свою сестру от преступников.

«Когда я рос, у меня, как и у большинства детей, было две мечты: стать профессиональным футболистом и супергероем.

Я всегда был влюблен в комиксы, они всегда мне нравились. Теперь у них есть мое имя, мое лицо, мои татуировки, история... Я абсолютно счастлив», – приводит слова Неймара The18.com

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (6)
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Chesn0k
1536853055
идиотизм
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Vistavas
1536855309
В "Фар Край" переиграл чтоли =) Твои татау, не помогут тебе получить ЗМ )
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Mario84
1536862566
Ужас то какой.
Ответить
mihail200606
1536865712
А стал супер симулянтом...
Ответить
Фотон
1536893419
Вроде молодой, а маразм уже четко виден.
Ответить
zigbert
1536905372
С этими приколами не всегда его можно понять.
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