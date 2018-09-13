Неймар выпустил комикс о себе. В нем форвард получает суперспособности благодаря своим татуировкам

С этими приколами не всегда его можно понять.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар выпустил серию комиксов о себе, которая называются Inked («Испачканный чернилами»).
По его сюжету футболист обретает суперспособности благодаря своим татуировкам, что помогает ему спасти свою сестру от преступников.
«Когда я рос, у меня, как и у большинства детей, было две мечты: стать профессиональным футболистом и супергероем.
Я всегда был влюблен в комиксы, они всегда мне нравились. Теперь у них есть мое имя, мое лицо, мои татуировки, история... Я абсолютно счастлив», – приводит слова Неймара The18.com
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— Neymar Jr (@neymarjr) 12 сентября 2018 г.