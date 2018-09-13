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  • Широков: «Никаких предпосылок к конфликту с Хохловым нет. Может, болельщики думают, что я хочу клуб развалить?»

Широков: «Никаких предпосылок к конфликту с Хохловым нет. Может, болельщики думают, что я хочу клуб развалить?»

13 сентября 2018, 09:53
9

Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков высказал свою точку зрения на конфликт с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

– Говорят, что под Хохлова копают…

– Кто копает?

– Видели акцию болельщиков с баннером?

– Возможно, они таким образом поддерживают Дмитрия Валерьевича. Честно говоря, не понимаю, откуда берутся эти разговоры. Тренер работает и делает это достаточно неплохо. Команда прибавляет. Сейчас работаем над тем, чтобы стабилизировать игру. Результат уже неплохой.

Для меня загадка, почему мы должны менять Хохлова. Причем баннер был вывешен на матче со «Спартаком», когда мы шли в шестерке лучших.

– Судя по интервью Ковардаева, его отставка тоже связана с тем, что вы копаете под Хохлова.

– Возможно, это связано у Николая Николаевича, но никак не связано у нас. При чем тут тренер молодежного состава, который продолжает работать в структуре клуба? И как тут можно копать под тренера основного состава – я не понимаю. При том, что результаты «Динамо» совсем не говорят о том, что под него можно и нужно копать. Он спокойно работает.

С чего вы взяли, что у нас был конфликт? Честно, вообще не понимаю, почему эта тема возникла. Никаких предпосылок даже к этому нет. Может, болельщики думают, что я хочу клуб развалить? (смеется).

– Хохлов ведь сам как-то говорил, что у вас есть недопонимание.

– Он не говорил «недопонимание». Есть, скорее, какие-то споры. Я его прекрасно понимаю: ему хотелось заполучить определенного игрока быстрее, чем он пришел. Но переговоры по каким-то причинам не сложились по определенным игрокам, которые были на первых местах наших рейтингов. На тот момент у нас не была продублирована позиция атакующего игрока, и вариативности не хватало. Естественно, ему хотелось быстрее получить футболиста, чтобы появилась вариативность и другой уровень игры.

– Давайте подведем черту: Хохлову ничего не угрожает?

– Я уже ответил. Главное, что команда не просто набирает очки, а прогрессирует. Это радует больше. Есть игра – очки придут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Широков Роман Хохлов Дмитрий
Комментарии (9)
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яцык
1536822898
да ну широков.
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polyshuk23
1536824576
Ты мразь, что ташая упустил и контракт не переписал и не сделал отступных побольше какой ты после этого спорт директор ты не кто и если ещё молодых игроков упусти то это на твоей совести у них контракты в 2019 заканчиваются и нужно уже переписывать контракты а не тенуть ваньку за рукова
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fanchik
1536826502
Широков в своем репертуаре "не копаю",не понимаю
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Фотон
1536831513
А разве не так? Закончил учебу по специальности "спортивный менеджмент". Практики нет, ничего толком не понимает, а почему-то попадает в клуб премьер-лиги. Обкатался бы сначала в низах, получил практику, показал себя в кабинетной работе и уж потом...
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smv73
1536831821
Неужели никто еще не понял, что там где появляется широков, всегда интриги. Нехороший человек.
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dimag
1536835858
Из всего вышепрочитанного заинтересовало лишь одно - а действительно, почему такой слив появился именно перед матчем со спартаком?
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TUMS
1536843615
Там где Широков, там муть возникает.
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батог
1536844942
Короче, Широков - это большая куча гамна в паравозной проруби!!!!
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zigbert
1536862497
Динамовцам на эту должность надо было ставить своего.
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