Широков: «Никаких предпосылок к конфликту с Хохловым нет. Может, болельщики думают, что я хочу клуб развалить?»

Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков высказал свою точку зрения на конфликт с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

– Говорят, что под Хохлова копают…

– Кто копает?

– Видели акцию болельщиков с баннером?

– Возможно, они таким образом поддерживают Дмитрия Валерьевича. Честно говоря, не понимаю, откуда берутся эти разговоры. Тренер работает и делает это достаточно неплохо. Команда прибавляет. Сейчас работаем над тем, чтобы стабилизировать игру. Результат уже неплохой.

Для меня загадка, почему мы должны менять Хохлова. Причем баннер был вывешен на матче со «Спартаком», когда мы шли в шестерке лучших.

– Судя по интервью Ковардаева, его отставка тоже связана с тем, что вы копаете под Хохлова.

– Возможно, это связано у Николая Николаевича, но никак не связано у нас. При чем тут тренер молодежного состава, который продолжает работать в структуре клуба? И как тут можно копать под тренера основного состава – я не понимаю. При том, что результаты «Динамо» совсем не говорят о том, что под него можно и нужно копать. Он спокойно работает.

С чего вы взяли, что у нас был конфликт? Честно, вообще не понимаю, почему эта тема возникла. Никаких предпосылок даже к этому нет. Может, болельщики думают, что я хочу клуб развалить? (смеется).

– Хохлов ведь сам как-то говорил, что у вас есть недопонимание.

– Он не говорил «недопонимание». Есть, скорее, какие-то споры. Я его прекрасно понимаю: ему хотелось заполучить определенного игрока быстрее, чем он пришел. Но переговоры по каким-то причинам не сложились по определенным игрокам, которые были на первых местах наших рейтингов. На тот момент у нас не была продублирована позиция атакующего игрока, и вариативности не хватало. Естественно, ему хотелось быстрее получить футболиста, чтобы появилась вариативность и другой уровень игры.

– Давайте подведем черту: Хохлову ничего не угрожает?

– Я уже ответил. Главное, что команда не просто набирает очки, а прогрессирует. Это радует больше. Есть игра – очки придут.