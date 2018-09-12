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    Ярмоленко забил 13 победных голов за сборную Украины. Он уступает только Шевченко

    В воскресенье состоялся матч второго тура Лиги наций, в котором встречались сборные Украины и Словакии, сообщает «Команда №1». Игра завершилась со счетом 1:0.

    Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко стал автором единственного гола в этой встрече. Футболист забил 13-й победный гол за национальную команду.

    Лидирует по этому показателю ее нынешний главный тренер Андрей Шевченко. На его счету 14 таких голов. В первую пятерку входят Сергей Ребров (7), Сергей Назаренко (6) и Олег Гусев (4).

    Всего Шевченко забил за сборную Украины 48 голов (29% победных), у Ярмоленко – 36 мячей (36% победных).

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2018 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +261

      salexeich 12 сентября 2018, 13:24

      У нашего Дзюбы 15 голов, а у Смолова - 12.

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      Рейтинг: +57

      Ailend > salexeich 12 сентября 2018, 19:15

      Тут идет речь за лучших бомбардиров сборной Украины. У РФ вроде больше всех у Кержакова - 30, если не ошибаюсь. За всё время.

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