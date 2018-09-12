Ярмоленко забил 13 победных голов за сборную Украины. Он уступает только Шевченко

В воскресенье состоялся матч второго тура Лиги наций, в котором встречались сборные Украины и Словакии, сообщает «Команда №1». Игра завершилась со счетом 1:0.

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко стал автором единственного гола в этой встрече. Футболист забил 13-й победный гол за национальную команду.

Лидирует по этому показателю ее нынешний главный тренер Андрей Шевченко. На его счету 14 таких голов. В первую пятерку входят Сергей Ребров (7), Сергей Назаренко (6) и Олег Гусев (4).

Всего Шевченко забил за сборную Украины 48 голов (29% победных), у Ярмоленко – 36 мячей (36% победных).