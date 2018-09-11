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  • Балотелли прибыл на предсезонную подготовку «Ниццы» с весом 100 килограммов

Балотелли прибыл на предсезонную подготовку «Ниццы» с весом 100 килограммов

11 сентября 2018, 16:45
15

Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли имеет избыточный вес.

После матча Лиги наций с Польшей футболист подвергся жесткой критике, а президент Польской федерации футбола Збигнев Бонек заявил, что у итальянца 15 лишних килограммов.

По информации L'Equipe, летом форвард с опозданием прибыл в расположение своего клуба с весом 100 килограммов. Учитывая, что рост Балотелли 189 сантиметров, то избыточный вес составляет примерно 11 килограммов. А один из сотрудников «Ниццы» утверждает, что Марио не прилагал особых усилий для похудения, поскольку думал, что покинет клуб.

Как отмечает источник, во время своего дебютного матча в нынешнем сезоне против «Лиона» в Лиге 1 вес Балотелли превышал норму на шесть килограммов.

Источник: Football Italia
Франция. Кубок лиги Ницца Италия Балотелли Марио
Комментарии (15)
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KOLBIS
1536673869
И был отправлен в секцию сумо...
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babenko1977
1536674522
100 перебор
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Рубик Докоян
1536675666
В " Макдональдсе" питается, наверное...
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zigbert
1536676129
По нему не скажешь.
Ответить
Skull_Boy
1536676986
Хахахахха, Бало играет за итальянцев, а панику подняли поляки, смешно
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I_R_O_N_M_A_N
1536677022
Он просто включил режим супермарио)))
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серега кашин
1536680528
пивком в отпуске баловался
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Таганский
1536681340
Ухх, помпушка..
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Аристократ Олжик
1536681746
По мне так, карьера Балотелли, подошла к концу
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la verdad
1536696197
Вообще-то формула "рост минус сто" приемлема для обычного человека или хоккеиста. Для футболиста (в начале сезона) скорее пригодна "рост минус 110". Марио жжёт...
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