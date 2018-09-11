Балотелли прибыл на предсезонную подготовку «Ниццы» с весом 100 килограммов

Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли имеет избыточный вес.

После матча Лиги наций с Польшей футболист подвергся жесткой критике, а президент Польской федерации футбола Збигнев Бонек заявил, что у итальянца 15 лишних килограммов.

По информации L'Equipe, летом форвард с опозданием прибыл в расположение своего клуба с весом 100 килограммов. Учитывая, что рост Балотелли 189 сантиметров, то избыточный вес составляет примерно 11 килограммов. А один из сотрудников «Ниццы» утверждает, что Марио не прилагал особых усилий для похудения, поскольку думал, что покинет клуб.

Как отмечает источник, во время своего дебютного матча в нынешнем сезоне против «Лиона» в Лиге 1 вес Балотелли превышал норму на шесть килограммов.