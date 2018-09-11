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    Балотелли прибыл на предсезонную подготовку «Ниццы» с весом 100 килограммов

    Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли имеет избыточный вес.

    После матча Лиги наций с Польшей футболист подвергся жесткой критике, а президент Польской федерации футбола Збигнев Бонек заявил, что у итальянца 15 лишних килограммов.

    По информации L'Equipe, летом форвард с опозданием прибыл в расположение своего клуба с весом 100 килограммов. Учитывая, что рост Балотелли 189 сантиметров, то избыточный вес составляет примерно 11 килограммов. А один из сотрудников «Ниццы» утверждает, что Марио не прилагал особых усилий для похудения, поскольку думал, что покинет клуб.

    Как отмечает источник, во время своего дебютного матча в нынешнем сезоне против «Лиона» в Лиге 1 вес Балотелли превышал норму на шесть килограммов.

    Источник: Football Italia

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    11.09.2018 16:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 сентября 2018, 23:03

      Вообще-то формула "рост минус сто" приемлема для обычного человека или хоккеиста.
      Для футболиста (в начале сезона) скорее пригодна "рост минус 110".
      Марио жжёт...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 сентября 2018, 19:02

      По мне так, карьера Балотелли, подошла к концу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 сентября 2018, 18:55

      Ухх, помпушка..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 сентября 2018, 18:42

      пивком в отпуске баловался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 11 сентября 2018, 17:43

      Он просто включил режим супермарио)))

      8
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      ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > I_R_O_N_M_A_N 11 сентября 2018, 18:25

      Грибок слопал.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 11 сентября 2018, 17:43

      Хахахахха, Бало играет за итальянцев, а панику подняли поляки, смешно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      тёска > Skull_Boy 11 сентября 2018, 19:50

      обычная провокация,наверно перед матчем Марио обещал рвать поляк на поле а Бонек его взял на понт как женщину мол ты толстая

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > тёска 11 сентября 2018, 19:57

      Глупый понт и зная Марио вертел он его мнение на своем удаве

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 17:28

      По нему не скажешь.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 11 сентября 2018, 17:27

      ...и ваучерами в McDonald's

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 17:21

      В " Макдональдсе" питается, наверное...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 11 сентября 2018, 17:02

      100 перебор

      1
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