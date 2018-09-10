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  • Каррера: «Травмы центральных защитников? Есть внутренние молодые резервы, есть мысли об опытных свободных игроках»

Каррера: «Травмы центральных защитников? Есть внутренние молодые резервы, есть мысли об опытных свободных игроках»

10 сентября 2018, 18:29
4

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как собирается решать потерю двух центральных защитников.

Ранее из-за травмы как минимум на полгода выбыл Самуэль Жиго. Илья Кутепов по причине грыжи пропустит около двух месяцев.

Ранее сообщалось, что московский клуб подписал контракт с бывшим защитником «Челси» Джоном Терри.

– В матче с «Зенитом» получил серьезную травму Жиго. Увидим ли мы нового центрального защитника в расположении «Спартака» к матчу с «Ахматом»? Станет ли этим защитником тот самый Джон Терри, про которого в эти дни не пишет и не говорит только ленивый?

– Во-первых, желаю Жиго скорейшего выздоровления, как и Кутепову. И всем другим нашим ребятам, которые выпадают из строя. Во-вторых, о слухах говорить не хочу. Если у нас появится тот или иной новичок, то об этом объявит клуб, а не главный тренер. Так делается всегда и везде, не только в «Спартаке».

– И все-таки: насколько реально появление новичка?

– С учетом травм Кутепова и Жиго у нас образовалось проблема в центральной зоне. Нам надо срочно ее решать. Есть внутренние молодые резервы, есть мысли об опытных свободных игроках. Решаю этот вопрос в согласии с руководством, но это не тема для публичного обсуждения.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (4)
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oyabun
1536594065
Если не Терри, то из молодых Мамин может пробоваться в роли ЦЗ. В любом случае варианты есть, Спартак не пропадет.
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zigbert
1536603732
Если не получится с Терри ,придется изыскивать в обороне внутренние резервы.
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alexivanof197
1536611611
будем играть своими
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Опорник84
1536662639
Если закрыть цент защиты молодыми, всякое может быть, могут заиграть, а могут и коленки затрястись,тогда пиши пропало! Риск огромный!
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