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    Каррера: «Травмы центральных защитников? Есть внутренние молодые резервы, есть мысли об опытных свободных игроках»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как собирается решать потерю двух центральных защитников.

    Ранее из-за травмы как минимум на полгода выбыл Самуэль Жиго. Илья Кутепов по причине грыжи пропустит около двух месяцев.

    Ранее сообщалось, что московский клуб подписал контракт с бывшим защитником «Челси» Джоном Терри.

    – В матче с «Зенитом» получил серьезную травму Жиго. Увидим ли мы нового центрального защитника в расположении «Спартака» к матчу с «Ахматом»? Станет ли этим защитником тот самый Джон Терри, про которого в эти дни не пишет и не говорит только ленивый?

    – Во-первых, желаю Жиго скорейшего выздоровления, как и Кутепову. И всем другим нашим ребятам, которые выпадают из строя. Во-вторых, о слухах говорить не хочу. Если у нас появится тот или иной новичок, то об этом объявит клуб, а не главный тренер. Так делается всегда и везде, не только в «Спартаке».

    – И все-таки: насколько реально появление новичка?

    – С учетом травм Кутепова и Жиго у нас образовалось проблема в центральной зоне. Нам надо срочно ее решать. Есть внутренние молодые резервы, есть мысли об опытных свободных игроках. Решаю этот вопрос в согласии с руководством, но это не тема для публичного обсуждения.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.09.2018 18:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 сентября 2018, 13:43

      Если закрыть цент защиты молодыми, всякое может быть, могут заиграть, а могут и коленки затрястись,тогда пиши пропало! Риск огромный!

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 10 сентября 2018, 23:33

      будем играть своими

      1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 21:22

      Если не получится с Терри ,придется изыскивать в обороне внутренние резервы.

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 10 сентября 2018, 18:41

      Если не Терри, то из молодых Мамин может пробоваться в роли ЦЗ. В любом случае варианты есть, Спартак не пропадет.

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