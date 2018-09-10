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    Манчини: «Может, Роналду у Португалии нет, но есть Брума»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что команда Португалии не стала слабее с отсутствием в составе Криштиану Роналду.

    «Португалия выиграла Евро-2016. Конечно, она сильнее с Роналду. Но очевидно, что команда хочет попробовать свои силы и без него.

    Я видел их матч с Хорватией. Может, Роналду у них нет, но есть Брума. Я работал с ним в «Галатасарае». Знаю, насколько он опасен в контратаках.

    Вообще у Португалии достаточно много техничных игроков. Думаю, отсутствие Роналду никак не скажется на философии игры команды», – считает Манчини.

    Матч второго тура Лиги наций Португалия – Италия состоится в понедельник, 10 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: A Bola

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    10.09.2018 09:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 10 сентября 2018, 12:29

      А кто это?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 10 сентября 2018, 09:09

      Ну все! Конец культу личности

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > A-Den 10 сентября 2018, 10:00

      Культ личности всегда был, есть и будет пока будут личности, а вот посредственность в культ возводить не стоит... ( это я в общем, а не про Роналдо )

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