Манчини: «Может, Роналду у Португалии нет, но есть Брума»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что команда Португалии не стала слабее с отсутствием в составе Криштиану Роналду.

«Португалия выиграла Евро-2016. Конечно, она сильнее с Роналду. Но очевидно, что команда хочет попробовать свои силы и без него.

Я видел их матч с Хорватией. Может, Роналду у них нет, но есть Брума. Я работал с ним в «Галатасарае». Знаю, насколько он опасен в контратаках.

Вообще у Португалии достаточно много техничных игроков. Думаю, отсутствие Роналду никак не скажется на философии игры команды», – считает Манчини.

Матч второго тура Лиги наций Португалия – Италия состоится в понедельник, 10 сентября, в 21:45 по московскому времени.