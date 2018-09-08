Лунев: «Спасибо болельщикам за поддержку. Может быть, они пришли с пляжа на игру»

Голкипер сборной России Андрей Лунев после матча 1-го тура Лиги наций против Турции (2:1) отметил поддержку болельщиков.

– Около сотни болельщиков доехали сюда и порой даже 40-тысячный стадион перекрикивали…

– Спасибо болельщикам за их поддержку. Может быть, они как раз пришли с пляжа на игру. Спасибо им большое, мы их слышали. Старались для них и миллионов зрителей, которые сейчас в России, – сказал Лунев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главные выводы по матчу Турция – Россия