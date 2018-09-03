Промес: «Примера лучше РПЛ. В «Севилье» я могу развиваться дальше»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промеc прокомментировал переход в испанский клуб.

«Я был готов к новому вызову, тогда появилось предложение. Я чувствовал, что в России выиграл почти все. В АПЛ рынок закрылся рано, интерес был неконкретным. Пришлось ждать. А потом появился вариант с «Севильей».

Это была сделка последних минут. Думаю, для меня это правильный шаг. «Севилья» – большой клуб, испанская лига лучше, чем российская. Здесь я могу дальше развиваться, для сборной Голландии это хорошо», – цитирует Промеса Leeuwarder Courant.

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