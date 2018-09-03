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  • Промес: «Примера лучше РПЛ. В «Севилье» я могу развиваться дальше»

Промес: «Примера лучше РПЛ. В «Севилье» я могу развиваться дальше»

3 сентября 2018, 22:34
13

Полузащитник «Севильи» Квинси Промеc прокомментировал переход в испанский клуб.

«Я был готов к новому вызову, тогда появилось предложение. Я чувствовал, что в России выиграл почти все. В АПЛ рынок закрылся рано, интерес был неконкретным. Пришлось ждать. А потом появился вариант с «Севильей».

Это была сделка последних минут. Думаю, для меня это правильный шаг. «Севилья» – большой клуб, испанская лига лучше, чем российская. Здесь я могу дальше развиваться, для сборной Голландии это хорошо», – цитирует Промеса Leeuwarder Courant.

Каким мы запомним Квинси Промеса

12 главных голов Промеса за «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Севилья Спартак Промес Квинси
Комментарии (13)
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absent32
1536003540
Посмотрим Антох, посмотрим!!!
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ВикторВВ
1536005621
Не успел уйти...забыл все слова и клипы о Спартаке и России))) А бомбардир как писал статьи безграмотно, так и продолжает...
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Вомбат
1536006228
Нам жаль, что ты уехал, но такова жизнь, претензий к тебе у адекватных любителе футбола в России не было и нет. Спасибо за отличную игру в РПЛ, желаем еще лучше играть в Примере и выбиться в лидеры сборной своей страны.
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ЗакирСаб
1536008272
он добрый! он Негыр
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+50/-50
1536008480
Базара нет. Там снега меньше.
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Evgenn200
1536009300
Конечно, в самый нужный момент обосрался и свалил по-быстрому. А теперь хвалить всех новых. Я думаю и на "любимый" спартак на днях "наложит" большой...
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vitvik
1536046497
Не поспоришь.
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мы_не_рабы
1536054798
Удачи! Квинси провёл за Спартак прекрасные матчи, забивал и радовал болельщиков своей игрой! Но, к сожалению, всё когда-то заканчивается и Квинси надо дальше прогрессировать и добиваться новых побед. Благодарим за всё, что ты делал для нас и команды!
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Serjio82
1536060181
Если будут ставить в состав,то можно развиваться,а если будешь выходить на 5-10 минут как с Бетисом,то будешь деградировать!Удачи Антоха!
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zigbert
1536067243
Будем ждать от тебя хорошей игры теперь уже в Севилье.
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