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    Промес: «Примера лучше РПЛ. В «Севилье» я могу развиваться дальше»

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промеc прокомментировал переход в испанский клуб.

    «Я был готов к новому вызову, тогда появилось предложение. Я чувствовал, что в России выиграл почти все. В АПЛ рынок закрылся рано, интерес был неконкретным. Пришлось ждать. А потом появился вариант с «Севильей».

    Это была сделка последних минут. Думаю, для меня это правильный шаг. «Севилья» – большой клуб, испанская лига лучше, чем российская. Здесь я могу дальше развиваться, для сборной Голландии это хорошо», – цитирует Промеса Leeuwarder Courant.

    Каким мы запомним Квинси Промеса

    12 главных голов Промеса за «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2018 22:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 16:20

      Будем ждать от тебя хорошей игры теперь уже в Севилье.

      1
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 4 сентября 2018, 14:23

      Если будут ставить в состав,то можно развиваться,а если будешь выходить на 5-10 минут как с Бетисом,то будешь деградировать!Удачи Антоха!

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 4 сентября 2018, 12:53

      Удачи! Квинси провёл за Спартак прекрасные матчи, забивал и радовал болельщиков своей игрой! Но, к сожалению, всё когда-то заканчивается и Квинси надо дальше прогрессировать и добиваться новых побед. Благодарим за всё, что ты делал для нас и команды!

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 сентября 2018, 10:34

      Не поспоришь.

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 сентября 2018, 03:33

      в России выиграл почти все.----- Почти не считается, Чемпионство есть , а Кубка нет. Таких много , а вот тех кто действительно выиграл ВСЁ-единицы. хотя оно конечно где-то верно , для своего роста лучше играть в топовом чемпионате , ведя борьбу за призы , чем иммитировать борьбу в РПФЛ

      0
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      Рейтинг: +46

      Evgenn200 4 сентября 2018, 00:15

      Конечно, в самый нужный момент обосрался и свалил по-быстрому. А теперь хвалить всех новых. Я думаю и на "любимый" спартак на днях "наложит" большой...

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 сентября 2018, 00:01

      Базара нет. Там снега меньше.

      1
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 3 сентября 2018, 23:57

      он добрый! он Негыр

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 3 сентября 2018, 23:23

      Нам жаль, что ты уехал, но такова жизнь, претензий к тебе у адекватных любителе футбола в России не было и нет. Спасибо за отличную игру в РПЛ, желаем еще лучше играть в Примере и выбиться в лидеры сборной своей страны.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 3 сентября 2018, 23:13

      Не успел уйти...забыл все слова и клипы о Спартаке и России)))
      А бомбардир как писал статьи безграмотно, так и продолжает...

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