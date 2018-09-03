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    Анчелотти: «Вышли на игру с плохим настроем и отдали «Сампдории» первый тайм»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил плохой настрой своей команды в выездном матче третьего тура итальянской Серии А против «Сампдории».

    «Мы начали игру так же, как и в первых двух турах. Но тогда мы смогли переломить ход встречи, а сегодня – нет.

    Мы вышли на игру с плохим настроем и отдали сопернику первый тайм. Сами создали себе из этого большие проблемы.

    Не думаю, что что-то нужно серьезно менять в команде. Просто необходимо начинать игры более сосредоточенными. Такое отношение к игре неприемлемо», – заявил Анчелотти.

    Матч третьего тура итальянской Серии А «Сампдория» – «Наполи» завершился со счетом 3:0.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2018 10:30
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:55

      Делайте выводы Карло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 сентября 2018, 10:32

      Так кто за настрой отвечает, а ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 3 сентября 2018, 12:23

      Позорный слив физрукана Карлушки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 3 сентября 2018, 12:10

      Расслабились...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 11:22

      Плохому танцору ...

      1
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