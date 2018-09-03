Анчелотти: «Вышли на игру с плохим настроем и отдали «Сампдории» первый тайм»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил плохой настрой своей команды в выездном матче третьего тура итальянской Серии А против «Сампдории».

«Мы начали игру так же, как и в первых двух турах. Но тогда мы смогли переломить ход встречи, а сегодня – нет.

Мы вышли на игру с плохим настроем и отдали сопернику первый тайм. Сами создали себе из этого большие проблемы.

Не думаю, что что-то нужно серьезно менять в команде. Просто необходимо начинать игры более сосредоточенными. Такое отношение к игре неприемлемо», – заявил Анчелотти.

Матч третьего тура итальянской Серии А «Сампдория» – «Наполи» завершился со счетом 3:0.