Неймар и Мбаппе подарили Леброну Джеймсу футболки «ПСЖ» и сборной Франции

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе встретились с четырехкратным MVP НБА Леброном Джеймсом.

Француз подарил 33-летнему баскетболисту футболку сборной Франции со своим именем и номером 10. Взамен он получил майку Джеймса. Неймар вручил Леброну футболку «ПСЖ» с его фамилией и номером 23.

«Приятно поговорить с такой легендой. Спасибо вам за ваши советы, Король», – написал Мбаппе в своем твиттере.

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