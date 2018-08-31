Определились все участники группового этапа Лиги Европы

По итогам квалификационных матчей четвертого раунда Лиги Европы стали известны все участники группового этапа.
Россию представят три команды – «Краснодар», «Спартак» и «Зенит».
Первая корзина: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Челси» (Англия), «Зенит» (Россия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Киев, Украина), «Бешикташ» (Турция), Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Андерлехт» (Бельгия), «Лацио» (Италия).
Вторая корзина: «Спортинг» (Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Марсель» (Франция), «Селтик» (Шотландия), ПАОК (Греция), «Милан» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Рапид» (Австрия).
Третья корзина: «Бетис» (Испания), БАТЭ (Беларусь), «Карабах» (Азербайджан), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Франкфурт» (Германия), «Мальме» (Швеция), «Спартак» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Цюрих» (Швейцария), «Бордо» (Франция), «Ренн» (Франция).
Четвертая корзина: «Аполлон» (Кипр), «Русенборг» (Норвегия), «Ворскла» (Украина), «Славия»(Чехия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция), «Яблонец» (Чехия), АЕК (Ларнака, Кипр), «МОЛ Види» (Венгрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Дюделанж» (Люксембург), «Спартак» (Трнава, Словакия), «Сарпсборг 08» (Норвегия).
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 31 августа.