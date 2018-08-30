Мендеш: «Возмутительно, что лучшим игроком евросезона стал Модрич. Приз должны были дать Роналду»

Агент атакующего игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш выразил несогласие с решением УЕФА признать лучшим футболистом прошлого евросезона Луку Модрича.

«Матчи проводятся на футбольном поле, и там победу одержал Роналду.

Он забил 15 мячей и на спине затащил «Реал» к очередной победе в Лиге чемпионов.

Это возмутительно. Имя победителя не должно подвергаться сомнениям, так как Роналду – лучший на своей позиции», – сказал агент.

Роналду перешел в «Ювентус» за более чем 100 миллионов евро.