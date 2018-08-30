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  • Мендеш: «Возмутительно, что лучшим игроком евросезона стал Модрич. Приз должны были дать Роналду»

Мендеш: «Возмутительно, что лучшим игроком евросезона стал Модрич. Приз должны были дать Роналду»

30 августа 2018, 22:30
14

Агент атакующего игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш выразил несогласие с решением УЕФА признать лучшим футболистом прошлого евросезона Луку Модрича.

«Матчи проводятся на футбольном поле, и там победу одержал Роналду.

Он забил 15 мячей и на спине затащил «Реал» к очередной победе в Лиге чемпионов.

Это возмутительно. Имя победителя не должно подвергаться сомнениям, так как Роналду – лучший на своей позиции», – сказал агент.

Роналду перешел в «Ювентус» за более чем 100 миллионов евро.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Италия. Серия А Лига чемпионов Ювентус Реал Роналду Криштиану Модрич Лука Мендеш Жорже
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1535657841
У Селюка лучшим игроком всегда был есть и будет Яя Туре, ну и ?...
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DeStar
1535659263
ой уткнись.
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Cules2013
1535659766
Очередное денежное трепло
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Asbjorn
1535664197
Модрич объективные лучше, хочется, что бы ему ЗМ дали
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Патронташ
1535665311
Мендеш, подай жалобу в лигу сексуальных реформ.
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iBragim2102
1535684842
Модрич лучший, выиграл лч, был в финале чм
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Masteralex
1535688949
Варан вообще выиграл ЛЧ и ЧМ :) надо было его признать лучшим игроком
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OfaZavr
1535699516
Роналду не жирно будет везде все ему. нужно и других отметить кто пусть столько не забивает но не менее важен и полезен. а Модрич полностью заслужил.
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vgarakh
1535708583
Модрич лучший, ему надо дать ЗМС.
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zigbert
1535721670
Показатели Модрича говорят о том что этот приз он получил вполне заслуженно.
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