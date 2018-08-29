Главные новости дня. Промес близок к переходу в «Севилью», Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

ЦСКА не будет покупать Шиманьского.

Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА.

Погребняк стал игроком «Урала».

«Севилья» и «Спартак» практически договорились о трансфере Промеса.

Геркус предложил Глушакову и Радимову прийти на матч «Локомотива» в ЛЧ. Глушаков уже ответил.

Дзюба в четвертый раз из пяти возможных стал лучшим игроком тура в РПЛ.

Марсело может стать игроком «Ювентуса» следующим летом.

Зидан заменит Моуринью, если «МЮ» проиграет «Бернли».

Матери Салаха угрожают в Египетской федерации футбола.

Лев разрешал игрокам курить на ЧМ-2018, Рюдигер брал кальян с собой.