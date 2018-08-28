Тихонов: «Принимаю извинения Егорова, но на семью переходить нельзя. Это святое»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов ответил на извинения руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Ранее функционер в своих высказываниях перешел на семью Тихонова.

«Принимаю ли я извинения? Хочется сказать о бревне в глазу… Но не стану развивать эту тему. Извинения его я принимаю, но в семью лезть нельзя. Семья – это святое. Подчeркиваю: семья — это святое!» – считает тренер.

Егоров сказал следующее: «Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить».