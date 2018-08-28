Фанаты «Юнайтед» поддержали Моуринью после разгрома от «Тоттенхэма»

Объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» Manchester United Supporters Trust выразило поддержку главному тренеру команды Жозе Моуринью после матча третьего тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:3). Фанаты не считают, что португальца нужно уволить.

«Жозе находится под большим давлением. Однако он должен понять, что делать дальше. Поддерживаю полностью и тренера, и команду.

Начальный отрезок сезона получился не очень удачным, но все впереди», – сказал один из членов объединения Шон Боунс, чью позицию разделяют и соратники.

«Юнайтед» идет в таблице АПЛ 13-м.

Похоже, Моуринью скоро уволят