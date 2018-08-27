«Челси» возобновит работы по реконструкции «Стэмфорд Бридж»

Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен опровергнуть слухи о его желании продать клуб возобновлением планов по реконструкции клубного стадиона.

Сотрудники «Стэмфорд Бридж» сообщили, что работа над перестройкой арены стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов будет продолжена. Сроки при этом пока не называются.

В конце мая лондонцы объявили, что проект по увеличению вместимости стадиона до 60 тысяч мест был отложен из-за «нынешнего неблагоприятного инвестиционного климата».

Позже появилась информация, что Абрамович рассматривает вариант с продажей «Челси». В свою очередь, лондонцы отвергли слухи о том, что наняли американский банк Raine Group для оценки клуба перед тем, как начать поиски покупателя.