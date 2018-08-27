Покеттино: «Многое взял для себя из работы Моуринью»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что многое перенял у Жозе Моуринью.

«Для каждого тренера, который моложе него, он служил вдохновением. Для каждого.

Конечно, я многое взял из его работы. Он невероятный тренер. Для меня он является вдохновляющим примером.

У меня были хорошие отношения с Моуринью, когда я тренировал «Эспаньол». Я уважаю его и его клуб», – сказал Покеттино.

Матч третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» состоится сегодня, 27 августа, в 22:00 по московскому времени.