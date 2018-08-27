Грасия – о трех победах «Уотфорда»: «Секрет? Его нет»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия доволен стартом своей команды в чемпионате Англии.

«Я очень доволен результатами. В Премьер-лиге тяжело добиваться побед. У нас их три, и это потрясающе. Мы сделали всего три шага, но я горд быть тренером этой команды.

Секрет? Его нет. Самое важное – усердно трудиться, и игроки сейчас получают награду за проделанную работу во время предсезонной подготовки.

Перейра забивает голы, он очень важный игрок для нас. Но я бы хотел видеть не меньшее и от игроков запаса», – сказал Грасия.

Матч третьего тура АПЛ «Уотфорд» – «Кристал Пэлас» завершился со счетом 2:1. Команда Грасии имеет на своем счету девять очков. «Уотфорд» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, уступая лишь «Ливерпулю» и «Челси» по разнице мячей.