Рамос повторил рекорд Йерро среди защитников Примеры, забив в 15-м сезоне подряд

Накануне состоялся матч второго тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Реал». Игра завершилась со счетом 1:4.

Защитник и капитан мадридцев Серхио Рамос отличился в этой встрече забитым голом. Он забил гол в 15-м сезоне подряд, повторив рекорд Примеры среди защитников. Ранее эта отметка была достигнута его экс-одноклубником Фернандо Йерро.

Третье место в списке занимает еще один бывший футболист «Реала» – Маноло Санчис (14 сезонов), четвертое – Айтор Ларрасабаль («Атлетик», 13).