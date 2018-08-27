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  • Шавло: «Забьет ли Дзюба? «Спартаку» часто забивают его бывшие футболисты»

Шавло: «Забьет ли Дзюба? «Спартаку» часто забивают его бывшие футболисты»

27 августа 2018, 09:42
8

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура РПЛ с «Зенитом».

«В последние годы игры «Зенита» со «Спартаком» носят характер дерби, дерби двух столиц, две команды, которые спорят за чемпионское звание. «Зенит» прилично потратит силы после двух игр на выезде, а «Спартак» будет готовиться в режиме недельном.

Думаю, игра будет напряженной. Много голов не будет. Конечно, в последнее время Питер много забивает, но сейчас оборона «Спартака» по-другому играет, так что все будет иначе. Да, в игре с «Динамо» пропустили первый гол, но это не ошибка обороны.

Забьет ли Дзюба? Он заряжен, забивает в каждом матче. Но, думаю, что с ним справятся, потому что в центре у нас как раз сейчас два защитника, которые здорово играют и сверху, и внизу. Хотя все может быть – «Спартаку» часто забивают его бывшие футболисты. На этот раз, надеюсь, такого не произойдет.

Что касается обороны «Зенита», то моменты у «Спартака» будут, «Зенит» не так силен в защите. Будет борьба, потому что полузащита у обеих команд отменного качества», – считает Шавло.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (8)
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piligrim1986
1535354127
в последние годы тенденция такова, что в Питере нас громят....
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Артурка32
1535354604
Интересно, 5-1 повторится?))
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kapronovivan
1535355953
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prezent2017
1535378434
Дзюба забивает регулярно каждый раз.
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