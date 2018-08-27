Защитник «Уфы» Аликин: «Постараемся выложиться и обыграть «Рейнджерс»

Защитник «Уфы» Павел Аликин в интервью «Молодежной газете» рассказал, что поражение в матче пятого тура российской Премьер-лиги от «Зенита» (0:2) не скажется на подготовке к ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Рейнджерс».

– Как будете готовиться к матчу Лиги Европы против «Рейнджерс»?

– Будем готовиться в обычном режиме, ничего сверхъестественного принципе не будет, готовиться спокойно, постараемся выложиться и обыграть их.

– Как физически чувствуете себя сейчас? Есть ли силы на предстоящий матч?

– Силы будут, потому что такие матчи не каждый день в Уфе проводятся, и это очень важный матч для «Уфы», думаю, что все будет хорошо.