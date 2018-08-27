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В ФНЛ установлен рекорд посещаемости тура

27 августа 2018, 08:06
29

В восьмом туре ФНЛ десять матчей посетили 112 367 зрителей. В среднем на каждую игру пришлось по 11 237 зрителей. Эта цифра позволила побить рекорд за семилетнюю историю лиги.

Предыдущее достижение было установлено 6 мая этого года, когда игры 37-го тура сезона-2017/18 собрали 98118 зрителей. Тогда 42100 человек пришли на матч «Нижний Новгород»«Луч», 40619 зрителей – на встречу «Крылья Советов»«Кубань».

В 8-м туре самую большую аудитория собрали игры «Нижний Новгород»«Авангард» (31369 зрителей), «Ротор»«Факел» (29673) и «Мордовия»«Чертаново» (24326).

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ
Комментарии (29)
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brhr
1535346592
У нас в Омске , забрали хоккей и команду , зато теперь народ на футбол ходить, правда лига самая низкая.
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Garrincha58
1535347233
за счет трех новых стадионов а так бы хрен было столько но скоро придет осень и все посещаемость упадет в разы и только в Питере будут ходить потому что там крыша
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absent32
1535347693
дай бог так и будет продолжаться!!!
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hjvfybcn
1535348057
а игру так и не показывают(
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ДСА
1535348371
И это все связывают с наследием чемпионата мира.
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СОКОЛ САРАТОВ
1535348397
стадионы новые всем интересно посмотреть
Ответить
Dieter Günther Bohlen
1535349821
Как это было?) Приглашают условного начальника цеха к директору завода и говорят ему. -Иванов! Поступил приказ сверху собрать полный стадион болельщиков, поэтому ты и твои работяги должны безприкословно пойти и заполнить трибуны. -Начальник, но я не хочу на эту блевотину смотреть. Они ж там все играют как инвалиды. Я лучше уж дома с семьей побуду. -Тогда уволю по статье! -Эх, ну ладно...
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Derzkiy1
1535351790
В нижнем команду сделать нормальную давно пора ! Город миллионик и самая большая область в стране где нету футбольной команды .... с новым стадионом и более менее командой посещаемость будет максимальной
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zigbert
1535369511
И это радует.
Ответить
TUMS
1535410909
Если команды будут нормально играть, тогда болельщики будут ходить. Не будут играть нормально, не будут.
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