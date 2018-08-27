В ФНЛ установлен рекорд посещаемости тура

В восьмом туре ФНЛ десять матчей посетили 112 367 зрителей. В среднем на каждую игру пришлось по 11 237 зрителей. Эта цифра позволила побить рекорд за семилетнюю историю лиги.

Предыдущее достижение было установлено 6 мая этого года, когда игры 37-го тура сезона-2017/18 собрали 98118 зрителей. Тогда 42100 человек пришли на матч «Нижний Новгород» – «Луч», 40619 зрителей – на встречу «Крылья Советов» – «Кубань».

В 8-м туре самую большую аудитория собрали игры «Нижний Новгород» – «Авангард» (31369 зрителей), «Ротор» – «Факел» (29673) и «Мордовия» – «Чертаново» (24326).