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    Рыков – о голе «Спартаку»: «Уже не первый раз так проверяю голкиперов»

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков рассказал о своем забитом издали голе в ворота «Спартака» в матче пятого тура РПЛ.

    «Увидел, что вратарь «Спартака» далеко вышел из ворот, и решил пробить.

    Я уже не первый раз так проверяю голкиперов. Если помните, в прошлом сезоне примерно с такой же дистанции пробивал по воротам тульского «Арсенала», но тогда Левашов успел вытащить. А в этот раз повезло, и мяч залетел в ворота», – рассказал Рыков.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Динамо» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Известия

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    27.08.2018 06:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 27 августа 2018, 22:18

      Вратарю этот гол всю жизнь будет сниться в самом страшном сне!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 14:19

      Теперь Владимир постарайся порадовать и другие команды.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 27 августа 2018, 07:57

      Молодец! Хороший гол

      1
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