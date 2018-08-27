Рыков – о голе «Спартаку»: «Уже не первый раз так проверяю голкиперов»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков рассказал о своем забитом издали голе в ворота «Спартака» в матче пятого тура РПЛ.

«Увидел, что вратарь «Спартака» далеко вышел из ворот, и решил пробить.

Я уже не первый раз так проверяю голкиперов. Если помните, в прошлом сезоне примерно с такой же дистанции пробивал по воротам тульского «Арсенала», но тогда Левашов успел вытащить. А в этот раз повезло, и мяч залетел в ворота», – рассказал Рыков.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Динамо» завершился со счетом 2:1.