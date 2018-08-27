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    Спаллетти: «Интер» упустил победу над «Торино»? Сложно объяснить, почему это произошло»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 2-г отруба Серии А против «Торино» (2:2). «Интер» вел 2:0 по ходу матча, но дважды пропустил и не сумел удержать преимущество.

    «Непросто объяснить, почему мы потеряли преимущество во втором тайме. Нас удивил первый гол, забитый после длинной передачи из центра поля.

    Мы неправильно подстроились под мяч. Может быть и другое объяснение. Затем мы неправильно отреагировали на давление. Сложно объяснить, почему мы пропустили, но реальность такова, что команда борется с давлением», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    27.08.2018 01:32
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 27 августа 2018, 18:22

      ты чмоооо спагети

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 27 августа 2018, 07:42

      мне показалось что они чисто физически выдохлись после получаса игры

      0
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