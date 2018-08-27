Спаллетти: «Интер» упустил победу над «Торино»? Сложно объяснить, почему это произошло»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 2-г отруба Серии А против «Торино» (2:2). «Интер» вел 2:0 по ходу матча, но дважды пропустил и не сумел удержать преимущество.

«Непросто объяснить, почему мы потеряли преимущество во втором тайме. Нас удивил первый гол, забитый после длинной передачи из центра поля.

Мы неправильно подстроились под мяч. Может быть и другое объяснение. Затем мы неправильно отреагировали на давление. Сложно объяснить, почему мы пропустили, но реальность такова, что команда борется с давлением», – сказал Спаллетти.