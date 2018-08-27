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    Гвардиола: «Ничья с «Вулверхэмптоном»? Я не доволен ей. С «Сити» мы всегда приезжаем за тремя очками»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

    «Мы приехали за победой, как мы делали это раньше, но потеряли два очка или набрали одно. Ничего не изменится после трех туров АПЛ. Это длинный путь, нам нужно продолжать в том же духе.

    В будущем мы увидим, насколько это важное очко, но я не доволен. С «Сити» мы всегда приезжем за тремя очками», – сказал Гвардиола.

    В АПЛ снова засчитали гол рукой. Пострадал «Манчестер Сити»

    Источник: Skysports

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    27.08.2018 00:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      Urry 27 августа 2018, 10:20

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