Гвардиола: «Ничья с «Вулверхэмптоном»? Я не доволен ей. С «Сити» мы всегда приезжаем за тремя очками»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 3-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).

«Мы приехали за победой, как мы делали это раньше, но потеряли два очка или набрали одно. Ничего не изменится после трех туров АПЛ. Это длинный путь, нам нужно продолжать в том же духе.

В будущем мы увидим, насколько это важное очко, но я не доволен. С «Сити» мы всегда приезжем за тремя очками», – сказал Гвардиола.

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