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    С момента прихода Роналду акции «Ювентуса» выросли более чем в полтора раза. Капитал клуба впервые превысил 1 миллиард  

    С момента перехода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» акции клуба выросли на 55,15% на фондовой бирже, и теперь их стоимость составляет более 1 евро за акцию.

    Благодаря продаже футболок с фамилией португальца по максимальной цене статус туринцев взлетел на фондовой бирже.

    С 1 июня акции «Ювентуса» выросли в цене на 65,43% (с 0,619 евро до 1,024), в то время как с 1 июля рост составил 55,15% (с 0,660 евро до 1,024). При этом объем продаж акций увеличился с 19 миллионов в июне до 301 миллиона в июле.

    При этом капитал «Ювентуса» также впервые преодолел рубеж в 1 миллиард евро и теперь составляет 1,035 миллиарда.

    Источник: Football Italia

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    25.08.2018 14:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:51

      сплошные плюсы для Юве после его приобретения)

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 августа 2018, 21:29

      Хорошо пока не пишет что Роналду во второй раз в дебюте не забивает

      1
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      Рейтинг: +209

      Горький565 25 августа 2018, 17:20

      Вот бы его в РПЛ, может и пенсионный возраст не пришлось бы повышать!!!

      2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 25 августа 2018, 17:13

      то ли еще будет..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 16:18

      Не зря все же потратили на Роналду большие деньги.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2018, 15:48

      вот это бизнес а наши Алишеры и Абрамовичи только вкладывают бабло а толку ноль что то в Арсенал никакого проку что этот в Челси только тренерам отступные выплачивает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 25 августа 2018, 14:51

      Да, его приобретение, даже если в спортивном плане ничего не даст (хотя это вряд ли), то уже на нем заработали больше чем его стоимость!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 августа 2018, 14:38

      Вот так может влиять на все всего один человек...

      3
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 25 августа 2018, 14:27

      Может вам ему гражданство дать? Глядишь и доллар до 30 упадет?)))

      1
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