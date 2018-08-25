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  • С момента прихода Роналду акции «Ювентуса» выросли более чем в полтора раза. Капитал клуба впервые превысил 1 миллиард  

С момента прихода Роналду акции «Ювентуса» выросли более чем в полтора раза. Капитал клуба впервые превысил 1 миллиард  

25 августа 2018, 14:14
9

С момента перехода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» акции клуба выросли на 55,15% на фондовой бирже, и теперь их стоимость составляет более 1 евро за акцию.

Благодаря продаже футболок с фамилией португальца по максимальной цене статус туринцев взлетел на фондовой бирже.

С 1 июня акции «Ювентуса» выросли в цене на 65,43% (с 0,619 евро до 1,024), в то время как с 1 июля рост составил 55,15% (с 0,660 евро до 1,024). При этом объем продаж акций увеличился с 19 миллионов в июне до 301 миллиона в июле.

При этом капитал «Ювентуса» также впервые преодолел рубеж в 1 миллиард евро и теперь составляет 1,035 миллиарда.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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Dieter Günther Bohlen
1535196451
Может вам ему гражданство дать? Глядишь и доллар до 30 упадет?)))
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KOLBIS
1535197122
Вот так может влиять на все всего один человек...
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ВикторВВ
1535197872
Да, его приобретение, даже если в спортивном плане ничего не даст (хотя это вряд ли), то уже на нем заработали больше чем его стоимость!
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Garrincha58
1535201280
вот это бизнес а наши Алишеры и Абрамовичи только вкладывают бабло а толку ноль что то в Арсенал никакого проку что этот в Челси только тренерам отступные выплачивает
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zigbert
1535203123
Не зря все же потратили на Роналду большие деньги.
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МВС
1535206415
то ли еще будет..
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Горький565
1535206833
Вот бы его в РПЛ, может и пенсионный возраст не пришлось бы повышать!!!
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САНЁК17
1535221763
Хорошо пока не пишет что Роналду во второй раз в дебюте не забивает
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OfaZavr
1535269865
сплошные плюсы для Юве после его приобретения)
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