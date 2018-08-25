С момента прихода Роналду акции «Ювентуса» выросли более чем в полтора раза. Капитал клуба впервые превысил 1 миллиард  

С момента перехода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» акции клуба выросли на 55,15% на фондовой бирже, и теперь их стоимость составляет более 1 евро за акцию.

Благодаря продаже футболок с фамилией португальца по максимальной цене статус туринцев взлетел на фондовой бирже.

С 1 июня акции «Ювентуса» выросли в цене на 65,43% (с 0,619 евро до 1,024), в то время как с 1 июля рост составил 55,15% (с 0,660 евро до 1,024). При этом объем продаж акций увеличился с 19 миллионов в июне до 301 миллиона в июле.

При этом капитал «Ювентуса» также впервые преодолел рубеж в 1 миллиард евро и теперь составляет 1,035 миллиарда.