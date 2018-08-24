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    Де Лаурентис: «Наполи» дал Сарри все, а он ничего не выиграл за три года»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис посетовал на то, что бывший тренер команды Маурицио Сарри так и не смог добиться с неаполитанцами титулов.

    59-летний специалист возглавил «Наполи» в 2015 году и за три года не сумел выиграть ни одного трофея. При этом он дважды завоевал серебряные и один раз бронзовые медали Серии А.

    Этим летом Сарри перешел в «Челси», а тренером «Наполи» стал Карло Анчелотти.

    «Остается лишь удовольствие от хорошей игры, но также и горечь, что команда ничего не выиграла.

    Мы дали Сарри все, но в течение трех лет мы не смогли завоевать ни одного трофея. Анчелотти – прекрасный человек, который попал в мир футбола по ошибке. Он будет делать необычные вещи в любой отрасли, поскольку он спокойный парень, который ни на кого не держит обиды.

    Он также выражает баланс, а это – редкая добродетель», – сказал Де Лаурентис.

    Источник: Football Italia

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    24.08.2018 14:43
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 24 августа 2018, 20:54

      некрасиво сзади в спину

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 августа 2018, 17:09

      Де Лаурентису скорую, срочно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 24 августа 2018, 16:18

      Анчелотти попал в мир футбола по ошибке? что же именно имеет ввиду многоуважаемый Аурелио?!

      2
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