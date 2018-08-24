Де Лаурентис: «Наполи» дал Сарри все, а он ничего не выиграл за три года»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис посетовал на то, что бывший тренер команды Маурицио Сарри так и не смог добиться с неаполитанцами титулов.

59-летний специалист возглавил «Наполи» в 2015 году и за три года не сумел выиграть ни одного трофея. При этом он дважды завоевал серебряные и один раз бронзовые медали Серии А.

Этим летом Сарри перешел в «Челси», а тренером «Наполи» стал Карло Анчелотти.

«Остается лишь удовольствие от хорошей игры, но также и горечь, что команда ничего не выиграла.

Мы дали Сарри все, но в течение трех лет мы не смогли завоевать ни одного трофея. Анчелотти – прекрасный человек, который попал в мир футбола по ошибке. Он будет делать необычные вещи в любой отрасли, поскольку он спокойный парень, который ни на кого не держит обиды.

Он также выражает баланс, а это – редкая добродетель», – сказал Де Лаурентис.