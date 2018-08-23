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  • Тренер «Мольде»: «На «Санкт-Петербурге» крутая атмосфера. Впечатлило, когда «Зенит» забивал»

Тренер «Мольде»: «На «Санкт-Петербурге» крутая атмосфера. Впечатлило, когда «Зенит» забивал»

23 августа 2018, 23:50
15

Главный тренер «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Зенита» (1:3)

– Чего не хватило сегодня? Какие ожидания перед ответной игры?

– Последний гол выбил нас из колеи. Дома мы играем на искусственном газоне, немного в другой футбол. Довольно сложно защищаться против Дзюбы в штрафной. Нужно показывать лучшие качества именно в этой зоне. Последние 20-25 минут у нас были проблемы, не смогли защищаться нужным образом.

– Не соскучились по таким большим стадионам? Может, это сказалось на ваших игроках?

– Очень крутая атмосфера, когда «Зенит» забивал – это впечатлило. Я помню такие же ощущения во время игровой карьеры. Для моих ребят было в радость играть на такой арене при стольких зрителях.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

Источник: Sports.ru
Лига Европы Зенит Мольде Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (15)
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Project Бабангида
1535058055
сульшера в россии впечатлили две вещи - стадион и дзюба
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Lev Aleks
1535061907
Дзюба повзрослел)
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alex1951
1535086275
И этот про стадион.. Все правильно. У хозяев принято считать болел 12м игроком ,ну а в Питере ,похоже, можно 13м добавить и стадион..... Получается зенитчики начинают игру и заканчивают с численным преимуществом ..... и ,конечно ,лучше ,если 12-того игрока будет на 13-том под завязку)))
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Фотон
1535088115
А ведь на искусственном будет тяжеловато.
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Cules2013
1535092714
Да, видно было, что в концовке матча Мольде не был готов к штурму от Зенита, команда посыпалась. Там мог и 4-й влететь. В чемпионате Норвегии таких игр нет, это понятно. Стадион болел хорошо. P. S. Кто вообще допускает Орлова к микрофону? Это же тихий ужас. Давно пора ему на пенсию.
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alex1951
1535098031
Понимает толк в таких делах,спец... Недаром школу ManU прошел ,да и сам был не дурак в концовках точки ставить)))
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zigbert
1535098237
Конечно в концовке матча Мольде посыпался и поддержка трибун сыграла не последнюю роль.
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