Тренер «Мольде»: «На «Санкт-Петербурге» крутая атмосфера. Впечатлило, когда «Зенит» забивал»

Главный тренер «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Зенита» (1:3)

– Чего не хватило сегодня? Какие ожидания перед ответной игры?

– Последний гол выбил нас из колеи. Дома мы играем на искусственном газоне, немного в другой футбол. Довольно сложно защищаться против Дзюбы в штрафной. Нужно показывать лучшие качества именно в этой зоне. Последние 20-25 минут у нас были проблемы, не смогли защищаться нужным образом.

– Не соскучились по таким большим стадионам? Может, это сказалось на ваших игроках?

– Очень крутая атмосфера, когда «Зенит» забивал – это впечатлило. Я помню такие же ощущения во время игровой карьеры. Для моих ребят было в радость играть на такой арене при стольких зрителях.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!