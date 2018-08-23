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    Тренер «Мольде»: «На «Санкт-Петербурге» крутая атмосфера. Впечатлило, когда «Зенит» забивал»

    Главный тренер «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Зенита» (1:3)

    – Чего не хватило сегодня? Какие ожидания перед ответной игры?

    – Последний гол выбил нас из колеи. Дома мы играем на искусственном газоне, немного в другой футбол. Довольно сложно защищаться против Дзюбы в штрафной. Нужно показывать лучшие качества именно в этой зоне. Последние 20-25 минут у нас были проблемы, не смогли защищаться нужным образом.

    – Не соскучились по таким большим стадионам? Может, это сказалось на ваших игроках?

    – Очень крутая атмосфера, когда «Зенит» забивал – это впечатлило. Я помню такие же ощущения во время игровой карьеры. Для моих ребят было в радость играть на такой арене при стольких зрителях.

    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

    Источник: Sports.ru

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    23.08.2018 23:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 11:10

      Конечно в концовке матча Мольде посыпался и поддержка трибун сыграла не последнюю роль.

      5
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 24 августа 2018, 11:07

      Понимает толк в таких делах,спец...
      Недаром школу ManU прошел ,да и сам был не дурак в концовках точки ставить)))

      4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert > alex1951 24 августа 2018, 11:12

      Привет Алексей. Помнишь наверное как этот "золотой"мальчик играл за МЮ.

      5
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 24 августа 2018, 11:45

      Здоров.Как не помнить.Я уже ,,взрослый,, был.
      И повторюсь - хорошо ,что он не играл.....
      А то получилось бы ,как в песне : Не сыпь мне Sol ,на рану))))

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 августа 2018, 09:38

      Да, видно было, что в концовке матча Мольде не был готов к штурму от Зенита, команда посыпалась. Там мог и 4-й влететь. В чемпионате Норвегии таких игр нет, это понятно. Стадион болел хорошо.
      P. S. Кто вообще допускает Орлова к микрофону? Это же тихий ужас. Давно пора ему на пенсию.

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:21

      А ведь на искусственном будет тяжеловато.

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 24 августа 2018, 07:51

      И этот про стадион..
      Все правильно.
      У хозяев принято считать болел 12м игроком ,ну а в Питере ,похоже,
      можно 13м добавить и стадион.....
      Получается зенитчики начинают игру и заканчивают с численным преимуществом ..... и ,конечно ,лучше ,если 12-того игрока будет на 13-том под завязку)))

      4
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 августа 2018, 01:05

      Дзюба повзрослел)

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 24 августа 2018, 00:00

      сульшера в россии впечатлили две вещи - стадион и дзюба

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Project Бабангида 24 августа 2018, 02:30

      а раньше комментаторы его звали Сольскъяир

      3
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 > 3a zenit 24 августа 2018, 05:30

      да это Елагин, старый пень, еще когда на РенТВ АПЛ показывали его стал Сульшером называть, что бы язык не сломать. Сольскъяер он

      1
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      Рейтинг: +582

      lNeTl > spam2009 24 августа 2018, 06:44

      Так действительно понятней,теперь вспомнил,что за футболист был.

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > spam2009 24 августа 2018, 08:04

      давайте простим елагину этот маленький косячок! у нас ведь по сути, красиво на чистом английском только мутко говорит

      6
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > 3a zenit 24 августа 2018, 11:03

      Какая разница как его зовут ,главное ,что не он в составе Молде (время вышло),а так бы начудил бы и дали бы отечественные болелы соответствующую кликуху : Sol или Соль ,производные от его фамилии,
      означающие ,что ,,насолил,, зенитчикам))))
      но это так,к слову..

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 > Project Бабангида 24 августа 2018, 21:22

      ну да фром май харт

      1
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