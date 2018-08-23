«Сампдория»: «Серхио Рамос отлично смотрится в наших цветах»

Пресс-служба «Сампдории» прокомментировала фотографию защитника «Реала» Серхио Рамоса. На снимке футболист изображен в рубашке, цвета которой (черный, красный, белый и синий) полностью совпадают с клубными цветами генуэзцев.
«Ребята, вы уверены, что трансферное окно точно закрылось? Серхио Рамос отлично смотрится в наших цветах», – говорится в сообщении «Сампдории» в твиттере.
Период летних дозаявок в Серии А закрылся 17 августа.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Сампдория»