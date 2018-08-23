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    «Сампдория»: «Серхио Рамос отлично смотрится в наших цветах»

    Пресс-служба «Сампдории» прокомментировала фотографию защитника «Реала» Серхио Рамоса. На снимке футболист изображен в рубашке, цвета которой (черный, красный, белый и синий) полностью совпадают с клубными цветами генуэзцев.

    «Ребята, вы уверены, что трансферное окно точно закрылось? Серхио Рамос отлично смотрится в наших цветах», – говорится в сообщении «Сампдории» в твиттере.

    Период летних дозаявок в Серии А закрылся 17 августа.

    Источник: ФК «Сампдория»

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    23.08.2018 17:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 августа 2018, 18:43

      мечтать не вредно

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