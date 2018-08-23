«Реал» надеется купить Мбаппе из-за проблем «ПСЖ» с финансовым фэйр-плей

«Реал» не утратил надежду заполучить этим летом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В мадридском клубе рассчитывают, что им удастся приобрести 19-летнего футболиста ввиду вероятных проблем парижан с финансовым фэйр-плей.

Форвард перешел в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в августе 2017 года. По условиям договора парижане в начале следующей недели должны выкупить игрока за 180 миллионов евро. «Реал» считает, что в этом случае «ПСЖ» нарушит сразу два пункта финансового фэйр-плей – по убыткам и по превышению лимита зарплат.

Из-за этого «ПСЖ» будут вынуждены продать одного из своих топ-футболистов. «Реал» в данной ситуации рассчитывает заполучить Мбаппе.