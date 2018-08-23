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  • «Реал» надеется купить Мбаппе из-за проблем «ПСЖ» с финансовым фэйр-плей

«Реал» надеется купить Мбаппе из-за проблем «ПСЖ» с финансовым фэйр-плей

23 августа 2018, 13:35
5

«Реал» не утратил надежду заполучить этим летом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В мадридском клубе рассчитывают, что им удастся приобрести 19-летнего футболиста ввиду вероятных проблем парижан с финансовым фэйр-плей.

Форвард перешел в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в августе 2017 года. По условиям договора парижане в начале следующей недели должны выкупить игрока за 180 миллионов евро. «Реал» считает, что в этом случае «ПСЖ» нарушит сразу два пункта финансового фэйр-плей – по убыткам и по превышению лимита зарплат.

Из-за этого «ПСЖ» будут вынуждены продать одного из своих топ-футболистов. «Реал» в данной ситуации рассчитывает заполучить Мбаппе.

Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
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panmon
1535025858
Успехов Реалу и Мбаппе с этим трансфером
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DeStar
1535029129
Ой бред, конечно это был бы идеальный вариант, вот прямо лучше варианта не вижу из всех игроков, даже месси( я просто о уровне игрока) был бы не на первом месте. Именно мбаппе. Потенциал высок, по стилю в самый раз, мог бы стать главной звездой. Но все это невозможно, увы) по крайней мере сейчас.
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ВикторВВ
1535030687
Не любою Реал...но парнишке явно надо уходить с ПСЖ что бы рости и титулами обзаводиться!
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Фотон
1535090504
Игрок уж очень хорош. Псж для него маловато
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koli4ka
1535117584
В Реал...в пару к Каримке, нет в Барсе он бы сверкнул бы круче...
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