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    «Реал» надеется купить Мбаппе из-за проблем «ПСЖ» с финансовым фэйр-плей

    «Реал» не утратил надежду заполучить этим летом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    В мадридском клубе рассчитывают, что им удастся приобрести 19-летнего футболиста ввиду вероятных проблем парижан с финансовым фэйр-плей.

    Форвард перешел в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в августе 2017 года. По условиям договора парижане в начале следующей недели должны выкупить игрока за 180 миллионов евро. «Реал» считает, что в этом случае «ПСЖ» нарушит сразу два пункта финансового фэйр-плей – по убыткам и по превышению лимита зарплат.

    Из-за этого «ПСЖ» будут вынуждены продать одного из своих топ-футболистов. «Реал» в данной ситуации рассчитывает заполучить Мбаппе.

    Источник: AS

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    23.08.2018 13:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 24 августа 2018, 16:33

      В Реал...в пару к Каримке, нет в Барсе он бы сверкнул бы круче...

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 09:01

      Игрок уж очень хорош. Псж для него маловато

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 23 августа 2018, 16:24

      Не любою Реал...но парнишке явно надо уходить с ПСЖ что бы рости и титулами обзаводиться!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 августа 2018, 15:58

      Ой бред, конечно это был бы идеальный вариант, вот прямо лучше варианта не вижу из всех игроков, даже месси( я просто о уровне игрока) был бы не на первом месте. Именно мбаппе. Потенциал высок, по стилю в самый раз, мог бы стать главной звездой. Но все это невозможно, увы) по крайней мере сейчас.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 23 августа 2018, 15:04

      Успехов Реалу и Мбаппе с этим трансфером

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