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    Газизов: «Определенные сложности у «Уфы» с получением виз были»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что у клуба были некоторые сложности с получением британских виз для поездки в Шотландию.

    «Определенные сложности были, но мы все проблемы решили. Нам помогают наши коллеги, лига и РФС.

    Конечно, в каких-то вопросах мы не имеем опыта, поэтому нам подсказывают, за что большое спасибо. Лига Европы – это опыт не только для игроков, но и для всего менеджмента клуба», – сказал Газизов.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 30 августа в России.

    Источник: Известия

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    23.08.2018 07:09
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2018, 09:41

      опять мини санкции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 августа 2018, 09:10

      Надо обыграть....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 августа 2018, 08:27

      Британцы побоялись кого-то не пускать.

      -1
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