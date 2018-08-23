Газизов: «Определенные сложности у «Уфы» с получением виз были»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что у клуба были некоторые сложности с получением британских виз для поездки в Шотландию.

«Определенные сложности были, но мы все проблемы решили. Нам помогают наши коллеги, лига и РФС.

Конечно, в каких-то вопросах мы не имеем опыта, поэтому нам подсказывают, за что большое спасибо. Лига Европы – это опыт не только для игроков, но и для всего менеджмента клуба», – сказал Газизов.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в четверг, 23 августа, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 30 августа в России.