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    Романцев: «Дзюба – футболист с большой буквы. У него все только начинается»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поздравил с днем рождения нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Форварду сборной России сегодня исполнилось 30 лет.

    «С огромной радостью поздравляю этого футболиста с большой буквы с днем рождения. Для Дзюбы он 30-й по счету. А потому особенно ценен тем, что именно в этот год он заставил всех без исключения уважать себя, как игрока, сумевшего пройти в своем деле все. И при этом не сломаться, а стать еще крепче, мудрее и полезнее для всех – для клуба, для сборной, болельщиков, для футбола. А потому удачи тебе, Артем, здоровья и побольше голов! В чем я не сомневаюсь. У тебя все только начинается!» – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 16:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 22 августа 2018, 19:14

      Как вежливый человек, О. И. Росманцев просто таким образом поздравил этого Дзюбу с 30-летием.
      Все его пожелания Дзюбе - обычный в таких случаях ритуал.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 августа 2018, 18:31

      Начинается-то вряд ли,но пик карьеры в самом расцвете,остается пожелать,чтобы этот пик был побольше и подольше не переходил в закат...

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      Рейтинг: +223

      Cupota 22 августа 2018, 17:10

      Дзюба - наш Варди, не очень техничный, но очень обаятельный!

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Cupota 22 августа 2018, 20:06

      по моему он больше на Валуева похож !

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