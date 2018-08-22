Романцев: «Дзюба – футболист с большой буквы. У него все только начинается»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поздравил с днем рождения нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Форварду сборной России сегодня исполнилось 30 лет.

«С огромной радостью поздравляю этого футболиста с большой буквы с днем рождения. Для Дзюбы он 30-й по счету. А потому особенно ценен тем, что именно в этот год он заставил всех без исключения уважать себя, как игрока, сумевшего пройти в своем деле все. И при этом не сломаться, а стать еще крепче, мудрее и полезнее для всех – для клуба, для сборной, болельщиков, для футбола. А потому удачи тебе, Артем, здоровья и побольше голов! В чем я не сомневаюсь. У тебя все только начинается!» – сказал Романцев.