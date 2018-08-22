Роналду: «Я хочу выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о целях команды на сезон. Португалец заявил, что хочет выиграть в составе туринской команды Лигу чемпионов.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом». Я и мои одноклубники сосредоточены на этом, но без помешательства. Мы будем идти к цели шаг за шагом, а там посмотрим, случится это в нынешнем сезоне, следующем или еще через год.

Задача клуба – стать чемпионами Италии, взять кубок и, конечно же, сделать все возможное для победы в Лиге чемпионов», – сказал Роналду.