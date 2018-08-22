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    Роналду: «Я хочу выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о целях команды на сезон. Португалец заявил, что хочет выиграть в составе туринской команды Лигу чемпионов.

    «Я хочу выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом». Я и мои одноклубники сосредоточены на этом, но без помешательства. Мы будем идти к цели шаг за шагом, а там посмотрим, случится это в нынешнем сезоне, следующем или еще через год.

    Задача клуба – стать чемпионами Италии, взять кубок и, конечно же, сделать все возможное для победы в Лиге чемпионов», – сказал Роналду.

    Источник: Football Italia

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    22.08.2018 13:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 13:08

      Других менее значимых задач у Роналду просто нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      МВС 22 августа 2018, 18:16

      Очень сильное желание—наполовину сделанное дело.удачи в этом!очень уж заждались.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 августа 2018, 18:03

      Хорошее желание! Успехов!!! И Юветусу будет от этого только хорошо!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      coocoo 22 августа 2018, 17:41

      Ключевые слова здесь "Я ХОЧУ"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 августа 2018, 15:29

      Если только в финале будете с Реалом играть)))

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 22 августа 2018, 14:56

      Вперед!!!)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 августа 2018, 14:46

      Давай тащи ))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 августа 2018, 14:39

      Вполне реально для Ювентуса..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 августа 2018, 14:21

      Не в этой жизни...

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 22 августа 2018, 14:16

      Ну если с Ювой выиграет , тогда да , можно считать великим . То что только от одного человека зависит всё, а не от всей команды .

      1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > сапёр75 22 августа 2018, 16:42

      С МЮ, с Реалом и с Ювентус... Где там Месси?))

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