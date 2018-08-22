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    Газзаев: «Сегодня целью российских клубов должен стать финал Лиги чемпионов»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что российские клубы должны ставить задачей дойти до финала Лиги чемпионов.

    «Надо ставить задачу дойти до финала, а не бить себя в грудь за выход из группы. Но если говорить по большому счету, то сегодня целью должен стать финал Лиги чемпионов. С точки зрения стадионов и всей инфраструктуры, по-европейски укомплектованных составов мы к этому готовы.

    «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит»… Кто-то скажет чересчур. Но ведь и в сборную никто не верил. А я, если помните, говорил, что четвертьфинал и даже полуфинал нам вполне по плечу», – сказал Газзаев.

    В нынешнем сезоне Россию в Лиге чемпионов на групповом этапе представят «Локомотив» и ЦСКА.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    22.08.2018 00:24
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 августа 2018, 08:07

      Одних лозунгов недостаточно....надо полностью совершенствовать российский футбол!

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 10:52

      Повысить ,улучшить , достичь - все это у Газзаева под влиянием депутатской работы.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 августа 2018, 18:21

      пёс в думе что и в будке всё равно пёс

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 августа 2018, 10:59

      Газзаев понял одно !в этой жизни нужно стелиться и облизывать выше стоящее руководство !...МАСТЕР !

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 22 августа 2018, 10:48

      Газаеву больше не наливать! Он уже поплыл.

      2
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      Рейтинг: +444

      vshter76 22 августа 2018, 10:47

      Или победа в объединенной российско-украинской лиге.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 10:45

      ставить цель и мочь ее выполнить это разные вещи. можно хоть что нафантазировать но на деле не выполнить и даже близко не подойти к этому. наши даже до полуфинала-финала ЛЕ в последние годы дойти не могут а он тут загнул.

      5
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 22 августа 2018, 10:43

      Молодец, сравнил сборную и клубы. В лиге чемпионов играют лучшие команды, которые постоянно наигрывают свои составы, в сборную люди собираются в лучшем случае раз в пару месяцев провести несколько игр. А команды, которым "не повезет встретиться" с нашим клубами в лиге чемпионов, наигрывают свои составы годами и постоянно играют с сильнейшими и занимают призовые места в чемпионатах испании и англии. Хорошим примером является игра Ливерпуля (финалиста лиги чемпионов, т.е. куда хочет попасть Газзаев) и Спартака. При всем уважении к Спартаку, даже если бы он играл бы в свой футбол - их все равно раскатали бы мяча в 3-4 и это было бы и с другими российскими командами. А находясь в думе легко говорить, что нужно нашим командам.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 августа 2018, 10:40

      После статьи, остался осадок такой, что только благодаря Газзаеву мы так сыграли на ЧМ. Никто не верил, а он же говорил.

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      Рейтинг: +6913

      батог 22 августа 2018, 10:12

      В смысле, финал ЛЧ должен быть российским? Повеселил, Георгич!!!!

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