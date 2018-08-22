Газзаев: «Сегодня целью российских клубов должен стать финал Лиги чемпионов»

Одних лозунгов недостаточно....надо полностью совершенствовать российский футбол!
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что российские клубы должны ставить задачей дойти до финала Лиги чемпионов.
«Надо ставить задачу дойти до финала, а не бить себя в грудь за выход из группы. Но если говорить по большому счету, то сегодня целью должен стать финал Лиги чемпионов. С точки зрения стадионов и всей инфраструктуры, по-европейски укомплектованных составов мы к этому готовы.
«Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит»… Кто-то скажет чересчур. Но ведь и в сборную никто не верил. А я, если помните, говорил, что четвертьфинал и даже полуфинал нам вполне по плечу», – сказал Газзаев.
В нынешнем сезоне Россию в Лиге чемпионов на групповом этапе представят «Локомотив» и ЦСКА.