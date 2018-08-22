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  • Газзаев: «Сегодня целью российских клубов должен стать финал Лиги чемпионов»

Газзаев: «Сегодня целью российских клубов должен стать финал Лиги чемпионов»

22 августа 2018, 00:24
55

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что российские клубы должны ставить задачей дойти до финала Лиги чемпионов.

«Надо ставить задачу дойти до финала, а не бить себя в грудь за выход из группы. Но если говорить по большому счету, то сегодня целью должен стать финал Лиги чемпионов. С точки зрения стадионов и всей инфраструктуры, по-европейски укомплектованных составов мы к этому готовы.

«Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит»… Кто-то скажет чересчур. Но ведь и в сборную никто не верил. А я, если помните, говорил, что четвертьфинал и даже полуфинал нам вполне по плечу», – сказал Газзаев.

В нынешнем сезоне Россию в Лиге чемпионов на групповом этапе представят «Локомотив» и ЦСКА.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Газзаев Валерий
Комментарии (55)
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Павел Буре
1534887228
Маразматик, готов нести всякую чушь лишь бы подлизнуть.
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Мары
1534901659
А какой то старикан, двинул пёхом в Ватикан Посмотрел на жизнь срамную и совсем утёк в стакан.
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KOLBIS
1534905195
Да,да и чтобы оба финалиста были российскими,добавил Валерий...
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Viper for CSKA
1534906761
А вашей целью должна стать привычка сначала думать, а потом говорить, Валерий Георгиевич. Желательно ещё в процессе быть трезвым, но это так, личное пожелание. Говорят, что далеко не каждый хороший футболист может стать хорошим тренером. Пример Газаева показывает, что хороший тренер пусть лучше остаётся тренером. Потому что приход его в политику может превратить его в юмористического персонажа.
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shahor
1534906912
Чувство реальности окончательно потеряно.Как,впрочем,и у всей правящей верхушки страны.
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kykyi
1534907411
Чем хуже дела, тем больше бравурных речей. Знакомо, проходили уже.
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Рубик Докоян
1534909939
Достойный оппонент Мутко... Хочешь узнать человека -- выбери его в ГД. После ЧМ и той эйфории, что прокатилась по стране, клиентов для психиатров и психолог намного прибавилось.
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Vladislaf
1534910382
Для наших клубов финал ЛЕ уже на грани фантастики, в РПЛ игра команд с каждым годом деградирует. В чемпионшипе даже середняки показывают футбол лучше, чем Зенит-Спартак или Краснодар-ЦСКА в матчах против друг друга. Не говоря уже о Анжи и т.д. Не фанат чемпионшипа но от "смотреть не фиг" посмотрел пару матчей, за РПЛ стыдно стало, уровень футбола ФНЛ годов 2009-2010.
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vladimir-7
1534920573
Газзаев, забыл поблагодарить Президента РФ, что он именно он обеспечил всех на Земле солнечным светом и теплом.
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Полная Канистра
1534951318
пёс в думе что и в будке всё равно пёс
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