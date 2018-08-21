Инс: «Манчестер Юнайтед» становится посмешищем. В клубе творится хаос»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал английский клуб.

«Болельщики других клубов наблюдают, как «Манчестер Юнайтед» становится посмешищем. Они закончили прошлый сезон в четверке. Вероятно, там же окажутся и в этот раз. Но разве к этому должен стремиться «МЮ»? Нет.

В «Манчестер Юнайтед» все сверху донизу заполнено хаосом. Я вижу, как болельщики отворачиваются от главного тренера», – сказал Инс.

После двух туров «МЮ» занимает девятое место в турнирной таблице.

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