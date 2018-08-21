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    Инс: «Манчестер Юнайтед» становится посмешищем. В клубе творится хаос»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал английский клуб.

    «Болельщики других клубов наблюдают, как «Манчестер Юнайтед» становится посмешищем. Они закончили прошлый сезон в четверке. Вероятно, там же окажутся и в этот раз. Но разве к этому должен стремиться «МЮ»? Нет.

    В «Манчестер Юнайтед» все сверху донизу заполнено хаосом. Я вижу, как болельщики отворачиваются от главного тренера», – сказал Инс.

    После двух туров «МЮ» занимает девятое место в турнирной таблице.

    У Моуринью новый конфликт с Вудвордом. Теперь из-за Марсьяля

    Источник: Goal.com

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    21.08.2018 22:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 10:18

      Работа Моуринью пока не впечатляет.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 10:17

      Приглашаешь в дом Моура - будь готов к такому.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 августа 2018, 09:26

      некогда могучий МЮ становится итальянским Миланом

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 августа 2018, 00:02

      Трудно с Инсом не согласиться.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 августа 2018, 23:53

      Абсолютно согласен. Даёшь поддержку в соц.сетях с хэштегом #f..ckoffmaur)) И вторым #believeinzizu

      1
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      Рейтинг: +709

      VAD07 21 августа 2018, 23:45

      -"Они закончили прошлый сезон в четверке. Вероятно, там же окажутся и в этот раз". Лично я в этом ой как сомневаюсь!

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      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 21 августа 2018, 23:01

      Таким людям, как сэр Алекс, крайне сложно найти замену, это всегда болезненно, долго и с потерями.

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      Рейтинг: +709

      VAD07 > DOCTOR PENALTY 21 августа 2018, 23:49

      Ферги тоже виноват: запустил с перестройкой и обновлением команды и вовремя сволил. При нём сейчас было-бы тоже самое, не стоит забывать, что до недавнего времени он был советником Моуриньо.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > VAD07 22 августа 2018, 09:52

      будь Ферги все эти 5 лет у руля такой унылый мю мы бы не видели

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 21 августа 2018, 22:51

      приятно иметь таких союзников ) изначально был против того, чтобы великий МЮ получил данного человека в должности тренера

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