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  • У Моуринью новый конфликт с Вудвордом. Теперь из-за Марсьяля

У Моуринью новый конфликт с Вудвордом. Теперь из-за Марсьяля

21 августа 2018, 13:42
9

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью конфликт с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом из-за нападающего Антони Марсьяля.

Португалец вновь обратился к Вудворду с просьбой продать француза до закрытия трансферного окна в Европе. Специалист считает, что игрок недостаточно хорош и намерен продать его тому клубу, который предложит больше всех. Вырученные средства он планирует потратить на новые трансферы в январе.

В свою очередь, Вудворд не согласен и готов отпустить форварда исключительно за как можно большую сумму.

Ранее Моуринью раскритиковал исполнительного директора за то, что он отказался приобретать футболистов, которых тренер определил как главные трансферные цели этим летом. Речь идет о защитниках Гарри Магуайре, Йерри Мине и Тоби Алдервейрелде и полузащитнике Иване Перишиче.

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Марсьяль Антони Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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zatonn
1534848992
Это особенный Пепу обзавидовался. У Гвардиолы в Сити 100% трансферные полномочия. Вот Жозе и на измене)))
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OBOLEV
1534850530
Я много лет симпатизировал М.Ю. за их разумную селекцию при Сере Алексе. И пусть от выпуска 92 в последние годы мало что осталось да и новых молодых талантов в составе так и не увидели. Все равно в том М.Ю. была какая то уверенность. Тут же как карточный дом. Каждое окно тратятся безумные деньги. А в итоге Ленделев, Эрера, Смолинг костяк команды. Какой то Атлетик из Бильбао в перемешку с Эвертоном. Игры нет. Результатов Нет. Спокойствия Нет. Сейчас Мауринье уберут и стоит взять мение эксцентричного специалиста. Жаль что Карла Анчелоти уже приютил Наполи.
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I_R_O_N_M_A_N
1534851592
Надеюсь до конца сезона Маур не проработает, даже при более менее приемлемых результатах (в чем я лично сомневаюсь), смотреть на игру МЮ невозможно!
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Avaretz
1534853482
Лучший МЮ был при САФе, когда а атаке были Коул и Йорк, середине Скоулз, Гиггз, Бэкхем, Рой Кин, играли не только хорошо, но и красиво, взаимопонимание между напами было отличное, и в замене парочка Сульшер и Шеррингем были просто лучшими. Время Маура прошло, сейчас время пришло Клоппа, считаю его лучшим тренером в ближайшем будущем, у него что то новое в футболе, остальных тренеров уже давно прочитали.
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Vladarg
1534856926
И не продают и играть не дают.думаю,не за горами разрешение тупиковой ситуации.
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Степашкин Вова
1534857050
Гнать ссаной метлой!
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LOKOfanatik19
1534860581
Кончайте уже Санту-Барбару, увольняйте Маура, раньше МЮ играл в атакующий футбол и радовал победами и кубками, теперь автобус и ничего.... (Лигу Европы взяли для попадания в ЛЧ) Уберите его и ничего не потеряете. Долой "АВТОБУС" с парковки МЮ.
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