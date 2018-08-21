У Моуринью новый конфликт с Вудвордом. Теперь из-за Марсьяля

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью конфликт с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом из-за нападающего Антони Марсьяля.

Португалец вновь обратился к Вудворду с просьбой продать француза до закрытия трансферного окна в Европе. Специалист считает, что игрок недостаточно хорош и намерен продать его тому клубу, который предложит больше всех. Вырученные средства он планирует потратить на новые трансферы в январе.

В свою очередь, Вудворд не согласен и готов отпустить форварда исключительно за как можно большую сумму.

Ранее Моуринью раскритиковал исполнительного директора за то, что он отказался приобретать футболистов, которых тренер определил как главные трансферные цели этим летом. Речь идет о защитниках Гарри Магуайре, Йерри Мине и Тоби Алдервейрелде и полузащитнике Иване Перишиче.