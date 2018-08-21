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    У Моуринью новый конфликт с Вудвордом. Теперь из-за Марсьяля

    У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью конфликт с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом из-за нападающего Антони Марсьяля.

    Португалец вновь обратился к Вудворду с просьбой продать француза до закрытия трансферного окна в Европе. Специалист считает, что игрок недостаточно хорош и намерен продать его тому клубу, который предложит больше всех. Вырученные средства он планирует потратить на новые трансферы в январе.

    В свою очередь, Вудворд не согласен и готов отпустить форварда исключительно за как можно большую сумму.

    Ранее Моуринью раскритиковал исполнительного директора за то, что он отказался приобретать футболистов, которых тренер определил как главные трансферные цели этим летом. Речь идет о защитниках Гарри Магуайре, Йерри Мине и Тоби Алдервейрелде и полузащитнике Иване Перишиче.

    Источник: Daily Star

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    21.08.2018 13:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 21 августа 2018, 17:09

      Кончайте уже Санту-Барбару, увольняйте Маура, раньше МЮ играл в атакующий футбол и радовал победами и кубками, теперь автобус и ничего.... (Лигу Европы взяли для попадания в ЛЧ) Уберите его и ничего не потеряете.


      Долой "АВТОБУС" с парковки МЮ.

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      Рейтинг: +8690

      Степашкин Вова 21 августа 2018, 16:10

      Гнать ссаной метлой!

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 21 августа 2018, 16:08

      И не продают и играть не дают.думаю,не за горами разрешение тупиковой ситуации.

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 21 августа 2018, 15:11

      Лучший МЮ был при САФе, когда а атаке были Коул и Йорк, середине Скоулз, Гиггз, Бэкхем, Рой Кин, играли не только хорошо, но и красиво, взаимопонимание между напами было отличное, и в замене парочка Сульшер и Шеррингем были просто лучшими. Время Маура прошло, сейчас время пришло Клоппа, считаю его лучшим тренером в ближайшем будущем, у него что то новое в футболе, остальных тренеров уже давно прочитали.

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 21 августа 2018, 14:39

      Надеюсь до конца сезона Маур не проработает, даже при более менее приемлемых результатах (в чем я лично сомневаюсь), смотреть на игру МЮ невозможно!

      3
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 21 августа 2018, 14:22

      Я много лет симпатизировал М.Ю. за их разумную селекцию при Сере Алексе. И пусть от выпуска 92 в последние годы мало что осталось да и новых молодых талантов в составе так и не увидели. Все равно в том М.Ю. была какая то уверенность. Тут же как карточный дом. Каждое окно тратятся безумные деньги. А в итоге Ленделев, Эрера, Смолинг костяк команды. Какой то Атлетик из Бильбао в перемешку с Эвертоном. Игры нет. Результатов Нет. Спокойствия Нет. Сейчас Мауринье уберут и стоит взять мение эксцентричного специалиста. Жаль что Карла Анчелоти уже приютил Наполи.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > OBOLEV 21 августа 2018, 14:36

      согласен со всем, кроме кандидатуры Анчелотти. Его попросили из Реала, в Баварии вообще провалился, в Наполи я думаю, что тоже каких-то успехов ждать не стоит.

      4
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Cules2013 22 августа 2018, 08:29

      Можно кого то другого ) Просто в голову пришел именно он. Хорошо Работал в Реале, Париже, да и в Милане. С Баварией не получилось, у всех бывает ) хотя по моему это самый не очевидный вариант. Учитывая средний уровень сопротивления в бундес лиге

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 августа 2018, 13:56

      Это особенный Пепу обзавидовался. У Гвардиолы в Сити 100% трансферные полномочия. Вот Жозе и на измене)))

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