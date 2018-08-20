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    Максименко: «Я мясной. Оказаться в ЦСКА или «Зените» – это страшный сон»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о клубе, в котором мечтает играть.

    «Мечта из мечт — это «Барселона». Но на данный момент прежде всего «Спартак». За 5,5 лет я полностью стал красно-белым, с ног до головы. Конечно, я мясной. На фанатской трибуне, правда, бывать не доводилось. Было бы интересно.

    Оказаться в ЦСКА или «Зените»? Сейчас это как страшный сон.

    За границей, наверное, жить бы не смог. Я русский человек. За границей могу две недели, максимум — месяц. После этого на родину тянет.

    Как же тогда трансфер в «Барселону»? Я не думаю об этом трансфере. Провокационные вопросики пошли. Я об этом не думаю. Если будет такое предложение, я обдумаю. Сейчас не зациклен на этом», – сказал Максименко.

    Источник: Sport24

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    20.08.2018 23:43
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +47

      Dok Hadson 21 августа 2018, 20:47

      Надо фильтровать базар!Вас обоих касается!

      0
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      Рейтинг: +47

      Dok Hadson 21 августа 2018, 16:38

      Максименко: «Я мясной и очень тупой! Оказаться в ЦСКА или «Зените» – это несбыточный сон.»За 5,5 лет я полностью стал свиньёй, с ног до головы. Конечно, я мясной.

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 > Dok Hadson 21 августа 2018, 18:10

      Дурень. Если бы не этот пацан - Спартак бы на 2-м месте не был бы... Если не скурвится - замена Акинфею в сборной... Пацану всего 20... Скидку на возраст делать надо

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 августа 2018, 14:47

      этот даже штанги целовать не будет...
      всё ясно.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 14:41

      Ну и типчик! 3 штуки от греков словил и звезду поймал. Да в Зените про тебя и не слыхивали.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 21 августа 2018, 14:29

      Абракадабра какая-та))

      1
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      Рейтинг: +388

      R015RK 21 августа 2018, 14:01

      Твой уровень московское Торпедо, а не ЦСКА и Зенит. Великий стал после трёх игр

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      Рейтинг: +982

      O-Z 21 августа 2018, 13:24

      Слишком много болтает этот вратарь я даже незнаю кто ты и чего добился ты. добился ты место в воротках мяса? Да там все добиваются его, а к концу сезона как обглоданная кость которую спускают в мусорпровод или спускают на растезание жёских экспертов. Мальчик лучше помолчи и доказывай делом а не болтавнёй. таких больше уважать будут а где уважение там и успех.

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL 21 августа 2018, 13:22

      Ты Зениту и Цска не нужен! Если деньги хорошие предложат,как миленький побежишь... Мясной,блин...)

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 21 августа 2018, 13:06

      когда игроки говорят такие слова - счастье для любого клуба.

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 12:06

      Успешной тебе игры за Спартак Александр.

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