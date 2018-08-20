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  • Максименко: «Я мясной. Оказаться в ЦСКА или «Зените» – это страшный сон»

Максименко: «Я мясной. Оказаться в ЦСКА или «Зените» – это страшный сон»

20 августа 2018, 23:43
59

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о клубе, в котором мечтает играть.

«Мечта из мечт — это «Барселона». Но на данный момент прежде всего «Спартак». За 5,5 лет я полностью стал красно-белым, с ног до головы. Конечно, я мясной. На фанатской трибуне, правда, бывать не доводилось. Было бы интересно.

Оказаться в ЦСКА или «Зените»? Сейчас это как страшный сон.

За границей, наверное, жить бы не смог. Я русский человек. За границей могу две недели, максимум — месяц. После этого на родину тянет.

Как же тогда трансфер в «Барселону»? Я не думаю об этом трансфере. Провокационные вопросики пошли. Я об этом не думаю. Если будет такое предложение, я обдумаю. Сейчас не зациклен на этом», – сказал Максименко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА
Комментарии (59)
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GoldPlayFIFARus9
1534798018
Ты ещё зелёный и вышел в основе т.к проблема с вратарями. Конкретно налажал в Греции и всего ишь отбил несколько неплохих ударов Краснодара. Рановато тебе ещё дифирамбы петь какой ты патриот.
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кошмарик
1534798785
да чего уж, ради Сашка Максименко глядишь и Барса куда-нибудь в Подольск(Муром,Урюпинск,Задрищенск) переедет..
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Т34
1534799687
Заявление громкое, но футбольная жизнь только начинается. И никто не может знать, что ждет впереди.
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DOCTOR PENALTY
1534800390
Не сглазил бы сам себя!
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Freyd
1534800578
Я бы не стал его хвалить раньше времени,но он лучше Реброва 100%!!!
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_Marqella_
1534805728
Таких вратарей как говна за баней, слил матч в Греции, ни чем не выделялся в РПЛ...вратарь как вратарь, ничего особенного...))
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Мары
1534808958
Во как все на молодого набросились.А всё кричим где молодые таланты ? А выходит мы же их и травим. Удачи тебе Санёк.
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docndoc
1534813425
Это молодость и неопытность... Слегка закружилась голова от нескольких сносных игр за основу. Век вратарский короток, а фортуна изменчива. Кстати, такие категоричные суждения свидетельствуют о некоторой неуравновешенности, что для голкипера большой минус. Были времена в Спартаке, когда с такими Игроками с большой буквы расставались, даже спасибо не сказав за многолетнюю верность клубу. При всех восторгах населения по нынешнему Черчесову эту часть его карьеры во главе Спартака я ему не прощу.
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oyabun
1534826670
Что ж за мода у нас такая пошла в журналисткой братии!? Как только чуть более медийным лицом становится футболист, так сразу сватают его в Барселону или Реал. История "русского Месси" ничему не научила?
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Nerlinger
1534828811
Короче говоря полный Свин
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