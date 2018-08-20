Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о клубе, в котором мечтает играть.

«Мечта из мечт — это «Барселона». Но на данный момент прежде всего «Спартак». За 5,5 лет я полностью стал красно-белым, с ног до головы. Конечно, я мясной. На фанатской трибуне, правда, бывать не доводилось. Было бы интересно.

Оказаться в ЦСКА или «Зените»? Сейчас это как страшный сон.

За границей, наверное, жить бы не смог. Я русский человек. За границей могу две недели, максимум — месяц. После этого на родину тянет.

Как же тогда трансфер в «Барселону»? Я не думаю об этом трансфере. Провокационные вопросики пошли. Я об этом не думаю. Если будет такое предложение, я обдумаю. Сейчас не зациклен на этом», – сказал Максименко.