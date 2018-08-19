Главные новости утра. Роналду сломал нос вратарю «Кьево», «МЮ» хочет заполучить у «Локомотива» Штоффельсхауса

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2018 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +107

      Nik SM 19 августа 2018, 12:43

      Где в главных, новость как судейка цкг вытащил во вчерашнем матче с Арсеналом??? Или только Спартак в спорных ситуациях мусолить любите? Даже не в спорных...

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