Главные новости утра. Роналду сломал нос вратарю «Кьево», «МЮ» хочет заполучить у «Локомотива» Штоффельсхауса

Где в главных, новость как судейка цкг вытащил во вчерашнем матче с Арсеналом??? Или только Спартак в спорных ситуациях мусолить любите? Даже не в спорных...
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