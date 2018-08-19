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    Червиченко: «Игры у «Спартака» нет, только безумная удача и поддержка судей»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от просмотра матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0). Червиченко признался, что ему не нравится игра красно-белых в нынешнем сезоне.

    «Если говорить о «Спартаке», честно говоря, удручающее зрелище: игры нет, только запредельная, безумная удача, ну и поддержка судей, естественно. Мне показалось, что на Ари был очевидный пенальти. Хотя, после того как Левников в прошлом туре оставил «Анжи» вдевятером, удивляться уже нечему. А игры никакой.

    Сегодняшний «Спартак» гораздо хуже прошлогоднего. Во-первых, он абсолютно разобранный в плане игры. Если индивидуально команду вытягивают такие игроки, как Зе Луиш, ФернандоПромес просто сдулся… то командной игры нет. Глушаков вообще сдал, его обходили сегодня как стоячего и сразу отрывались на 2-3 метра. Мне Каррера симпатичен как человек, но либо он уже не контролирует процессы внутри команды, то ли коллектив на него не реагирует.

    Победу над «Анжи» можно просто смешной назвать. Сегодня абсолютно нелогичные три очка. И получается, что из десяти очков «Спартака» больше половины набраны нелогично. А где красота игры, которая была ранее? Где огромное количество голов, которые «Спартак» забивал? Три мученические победы со счетом 1:0. Вот вам и весь сегодняшний «Спартак», — сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.08.2018 07:00
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 августа 2018, 19:05

      вот мразь всё ему не так каждый матч своими помоями брызгает это ж какая ненависть у него к бывшему клубу

      3
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 19 августа 2018, 17:01

      Мозгов у тебя нет ******* заткнись ***** ******!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 19 августа 2018, 15:03

      Все, когда-нибудь заканчивается и везение тоже! Вот, только с нечистоплотными судьями,что делать? Наша действительность...

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 13:48

      Ему не нравится игра Спартака в нынешнем сезоне. Игра других команд его устраивает. Конечно при нем Спартак показывал красивую игру. В лидерах только никогда не ходил.

      4
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      Рейтинг: +16

      infolexa 19 августа 2018, 12:52

      Когда же затянется эта жирная ублюдочная свиноматки конченный чел

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 12:45

      А где Зе Луиш и Фернандо игру вытягивают ? Ну вчера Зе ладно, а ФЕрнандо ? Он вчера чуть мяч в штрафной сопернику не подарил.Спасибо Михайленко.И до этого не в едином матче не отметился.Скорее игру центр защиты вытягивает, Зобнин, да ещё пару игроков в том или ином матче.Это говорит, что Червиченко до сих пор использует свой речевой генератор случайных фраз.Лучше бы о проблеме ожирения поговорил.

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 августа 2018, 12:44

      Слушать то, что говорт червь, бессмысленно. Появится игра - он все равно найдет где насрать. А что с игрой, увидим через 3-5 игр. Часто мы жаловались, что команда не может вытягивать матчи, в которых игра не идет. Ну так радуйтесь - вытягивает.Мы говорили, что не забивает нам только тот, кто не хочет. Ну так радуйтесь- в ЧР пока не забил никто. Был у нас когда-то "весенний футбол", Ну, теперь есть "летний" в том же значении.. Только поляны получше.

      5
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 19 августа 2018, 11:51

      Ну не нравится мне Червиченко (кстати за то, что приложил руки к развалу Спартака в своё время), но здесь я не могу с ним не согласиться. Мимо ЛЧ уже пролетели...

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 11:38

      игры пока и вправду слаженной нет, ну а везет сильнейшим, насчет Промеса и Глушакова тоже можно согласиться. но многое наговорил опять предвзято и со своей обычной неприязнью. про поддержку судей вообще бред.

      6
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 19 августа 2018, 10:38

      игры нет . Какая удача если от паока вылет? Удача была в 16г.
      Зато есть индивидуально сильные игроки . Настоящий тренер, например, Тарханов мог бы сделать Команду и Игру.

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