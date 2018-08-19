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  • Червиченко: «Игры у «Спартака» нет, только безумная удача и поддержка судей»

Червиченко: «Игры у «Спартака» нет, только безумная удача и поддержка судей»

19 августа 2018, 07:00
49

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от просмотра матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0). Червиченко признался, что ему не нравится игра красно-белых в нынешнем сезоне.

«Если говорить о «Спартаке», честно говоря, удручающее зрелище: игры нет, только запредельная, безумная удача, ну и поддержка судей, естественно. Мне показалось, что на Ари был очевидный пенальти. Хотя, после того как Левников в прошлом туре оставил «Анжи» вдевятером, удивляться уже нечему. А игры никакой.

Сегодняшний «Спартак» гораздо хуже прошлогоднего. Во-первых, он абсолютно разобранный в плане игры. Если индивидуально команду вытягивают такие игроки, как Зе Луиш, ФернандоПромес просто сдулся… то командной игры нет. Глушаков вообще сдал, его обходили сегодня как стоячего и сразу отрывались на 2-3 метра. Мне Каррера симпатичен как человек, но либо он уже не контролирует процессы внутри команды, то ли коллектив на него не реагирует.

Победу над «Анжи» можно просто смешной назвать. Сегодня абсолютно нелогичные три очка. И получается, что из десяти очков «Спартака» больше половины набраны нелогично. А где красота игры, которая была ранее? Где огромное количество голов, которые «Спартак» забивал? Три мученические победы со счетом 1:0. Вот вам и весь сегодняшний «Спартак», — сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Червиченко Андрей
Комментарии (49)
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lotsman
1534651909
Правильно всё сказал.
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Т34
1534652101
Червиченко навозный выполз с очередным желчеизлиянием.
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oleg32ru
1534652101
Главное поддержка судей
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Евгений П
1534652489
Спартак - это распиаренное в советское время гавно
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Ден 781
1534654181
А ему когда-то нравилась игра Спартака ?
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nik55
1534655778
собрались умники-----что вы молчите когда тянут за уши ЦСКА или газсрем ???
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kolyma999
1534657272
Ну да ну да.Зато зеня всех рвёт без вариантов,цска тоже феерит а локо просто неудержим.Языком молоть не мешки таскать.Всё у Спартака наладится.Будет и игра,и голы будут.Болеем дальше!
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SPACE TRUCKIN
1534661055
согласен только в одном - игры у Спартака нет...лидеры не в форме ...
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OfaZavr
1534667883
игры пока и вправду слаженной нет, ну а везет сильнейшим, насчет Промеса и Глушакова тоже можно согласиться. но многое наговорил опять предвзято и со своей обычной неприязнью. про поддержку судей вообще бред.
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momwig_
1534671881
Слушать то, что говорт червь, бессмысленно. Появится игра - он все равно найдет где насрать. А что с игрой, увидим через 3-5 игр. Часто мы жаловались, что команда не может вытягивать матчи, в которых игра не идет. Ну так радуйтесь - вытягивает.Мы говорили, что не забивает нам только тот, кто не хочет. Ну так радуйтесь- в ЧР пока не забил никто. Был у нас когда-то "весенний футбол", Ну, теперь есть "летний" в том же значении.. Только поляны получше.
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