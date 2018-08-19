Червиченко: «Игры у «Спартака» нет, только безумная удача и поддержка судей»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от просмотра матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0). Червиченко признался, что ему не нравится игра красно-белых в нынешнем сезоне.

«Если говорить о «Спартаке», честно говоря, удручающее зрелище: игры нет, только запредельная, безумная удача, ну и поддержка судей, естественно. Мне показалось, что на Ари был очевидный пенальти. Хотя, после того как Левников в прошлом туре оставил «Анжи» вдевятером, удивляться уже нечему. А игры никакой.

Сегодняшний «Спартак» гораздо хуже прошлогоднего. Во-первых, он абсолютно разобранный в плане игры. Если индивидуально команду вытягивают такие игроки, как Зе Луиш, Фернандо… Промес просто сдулся… то командной игры нет. Глушаков вообще сдал, его обходили сегодня как стоячего и сразу отрывались на 2-3 метра. Мне Каррера симпатичен как человек, но либо он уже не контролирует процессы внутри команды, то ли коллектив на него не реагирует.

Победу над «Анжи» можно просто смешной назвать. Сегодня абсолютно нелогичные три очка. И получается, что из десяти очков «Спартака» больше половины набраны нелогично. А где красота игры, которая была ранее? Где огромное количество голов, которые «Спартак» забивал? Три мученические победы со счетом 1:0. Вот вам и весь сегодняшний «Спартак», — сказал Червиченко.