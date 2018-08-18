Орлов: «Дзюба – полкоманды! Ему не нужно уезжать из России»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (8:1). В этой встрече россиянин оформил хет-трик.

– Дзюба провел великий матч?

– Не он один. Раньше говорили, что вратарь – это полкоманды. Сейчас так можно сказать про Дзюбу. Он тоже полкоманды! Его харизма, как он зажигает партнеров, как ведет себя на тренировках, в раздевалке! Все работает сейчас в плюс. Это значит, что Семак нашел с ним общий язык. Тренер помимо всего прочего должен быть еще и педагогом.

– Может быть, и хорошо, что Дзюба не уехал в Англию?

– А зачем ему в Англию?

– Мир посмотреть, себя показать.

– В Англии у него не будет такого успеха, какой он имеет здесь. Его там никто не знает. В Англии другие герои. А посмотрите, что творится сейчас в России. Он прилетает в другой город – толпы людей стоят, чтобы с ним сфотографироваться, взять у него автограф. Разве Дзюба сам себе враг? Ну какая Англия? Он должен сейчас в России пожинать плоды. И потом у него 22 августа день рождения. Ему уже 30 лет исполнится. Его кураж и раскрепощенность, которые проявились еще на чемпионате мира, позволяют ему теперь рисковать и делать сейчас даже больше точных передач, чем до ЧМ. Это же качественный скачок в его игре! Замечательно.