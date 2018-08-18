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Орлов: «Дзюба – полкоманды! Ему не нужно уезжать из России»

18 августа 2018, 09:50
24

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (8:1). В этой встрече россиянин оформил хет-трик.

– Дзюба провел великий матч?

– Не он один. Раньше говорили, что вратарь – это полкоманды. Сейчас так можно сказать про Дзюбу. Он тоже полкоманды! Его харизма, как он зажигает партнеров, как ведет себя на тренировках, в раздевалке! Все работает сейчас в плюс. Это значит, что Семак нашел с ним общий язык. Тренер помимо всего прочего должен быть еще и педагогом.

– Может быть, и хорошо, что Дзюба не уехал в Англию?

– А зачем ему в Англию?

– Мир посмотреть, себя показать.

– В Англии у него не будет такого успеха, какой он имеет здесь. Его там никто не знает. В Англии другие герои. А посмотрите, что творится сейчас в России. Он прилетает в другой город – толпы людей стоят, чтобы с ним сфотографироваться, взять у него автограф. Разве Дзюба сам себе враг? Ну какая Англия? Он должен сейчас в России пожинать плоды. И потом у него 22 августа день рождения. Ему уже 30 лет исполнится. Его кураж и раскрепощенность, которые проявились еще на чемпионате мира, позволяют ему теперь рисковать и делать сейчас даже больше точных передач, чем до ЧМ. Это же качественный скачок в его игре! Замечательно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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Рубик Докоян
1534577073
" Зенит" вдесятером обыграл " Рубин", "Динамо" Минск, надо улучшать это показатель, пока Дзюба полкоманды... )))
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Боцман59rus
1534577332
зенит деградировал до уровня Артема.)))
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nik55
1534578505
мыльный пузырь скоро лопнет
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Mazai-NN
1534579718
Ни куда он и не уедет.
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Joker Loko
1534580290
помнится мне, старый хрыщ при Манчини говорил что Дзюба не уровень зенита, а теперь он топ?))))
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val-berezko
1534580924
Если наш футбол -это уровень Дзюбы ,то нам пипец. Дзюба - это А.Матросов- в критический момент способен выстрелить на заводке. Стабильность =0. Эта надоевшая тактика забросов на поднятую руку,далека от современного скоростного футбола с проникающими передачами. К сожалению пока,надеюсь, Зенит далек от элементарного совершенства.А народ у нас,как быстро рождает героев,так же быстро их развенчивает. Зениту нужен забивающий центр!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Diesel133
1534593488
Мне кажется, в условном Кардиффе, куда его сватали СМИ, он мог бы стать лидером команды и любимцем публики.
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prezent2017
1534595160
А куда его приглашали? В турецкий сарай и чампионшип? Разве это уровень Тёмы?
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ivany4
1534605387
Если Дзюба полкоманды, тогда кто остальные 29 человек в заявке?!))) Видимо совсем стал плох наш чемпионат.
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zigbert
1534666125
Орлов его никуда не отпустит.
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