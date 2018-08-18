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    Орлов: «Дзюба – полкоманды! Ему не нужно уезжать из России»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (8:1). В этой встрече россиянин оформил хет-трик.

    – Дзюба провел великий матч?

    – Не он один. Раньше говорили, что вратарь – это полкоманды. Сейчас так можно сказать про Дзюбу. Он тоже полкоманды! Его харизма, как он зажигает партнеров, как ведет себя на тренировках, в раздевалке! Все работает сейчас в плюс. Это значит, что Семак нашел с ним общий язык. Тренер помимо всего прочего должен быть еще и педагогом.

    – Может быть, и хорошо, что Дзюба не уехал в Англию?

    – А зачем ему в Англию?

    – Мир посмотреть, себя показать.

    – В Англии у него не будет такого успеха, какой он имеет здесь. Его там никто не знает. В Англии другие герои. А посмотрите, что творится сейчас в России. Он прилетает в другой город – толпы людей стоят, чтобы с ним сфотографироваться, взять у него автограф. Разве Дзюба сам себе враг? Ну какая Англия? Он должен сейчас в России пожинать плоды. И потом у него 22 августа день рождения. Ему уже 30 лет исполнится. Его кураж и раскрепощенность, которые проявились еще на чемпионате мира, позволяют ему теперь рисковать и делать сейчас даже больше точных передач, чем до ЧМ. Это же качественный скачок в его игре! Замечательно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2018 09:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 11:08

      Орлов его никуда не отпустит.

      2
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      Рейтинг: +10444

      ivany4 18 августа 2018, 18:16

      Если Дзюба полкоманды, тогда кто остальные 29 человек в заявке?!)))
      Видимо совсем стал плох наш чемпионат.

      1
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 18 августа 2018, 15:41

      Дзюба будет играть в мадридском Реале на месте Рональдо. Удачи тебе Артемон Дзюболдинальдо...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 августа 2018, 15:26

      А куда его приглашали? В турецкий сарай и чампионшип? Разве это уровень Тёмы?

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 18 августа 2018, 15:11

      В первой игре Артём не играл и у Зенита НИЧЕГО не получилось, а счёт 4:0 поставил под сомнение притязания Зенита на успешное выступление в Лиге Европы.
      Зениту надо было ДОСТОЙНО ответить и всех успокоить.
      Надо отдать должное Гл. тренеру Сергею Семаку, который сумел отлично подготовить команду Зенит к этому трудному матчу.
      Подобрал стартовый состав, включил Артёма Дзюбу
      - расставил всех по местам,
      - выбрал единственно правильную тактику на игру,
      - отработал варианты взаимодействия и распасовки.
      Зенит ЗАСВЕРКАЛ новыми футбольными красками и показал свой футбольный потенциал.
      Незаметно, не сразу, но неожиданно вдруг Артём Дзюба предстал футбольным Суперменом после ГРАНДИОЗНОЙ победы над минским «Динамо»!
      Вот так рождаются супермены и становятся ими.
      Чудесное преображение Артёма только радует и впечатляет успехами.
      МОЛОДЕЦ наш СУПЕРМЕН!
      Это фантастически ГРАНДИОЗНЫЙ результат для Артёма и команды Зенит.
      Отдаём должное Семаку, Дзюбе и всей команде!
      Отмечаем ГРАНДИОЗНЫЙ успех!
      Восхищаемся ПОБЕДОЙ Зенита при Петровском!
      Мы верили в ЧУДО и оно свершилось! Ура!
      Поздравляем Зенит с этой исторической разгромной ПОБЕДОЙ при Петровском!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 августа 2018, 14:58

      Мне кажется, в условном Кардиффе, куда его сватали СМИ, он мог бы стать лидером команды и любимцем публики.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Diesel133 18 августа 2018, 15:10

      Вполне возможно, но денег таких бы не получал как в " Зените". Ну и так как мы любим и ненавидим с нами мало кто сравнится... )))

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Рубик Докоян 18 августа 2018, 15:17

      ну про нас бесспорно, а насчет денег, так английские клубы ныне довольно богаты... такие суммы за трансферы)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Diesel133 18 августа 2018, 15:22

      Они богаты и за трансферы платят сумасшедшие бабки, но "Кардифф" не из этого ряда. И Дзюбе надо было бы платить 8 лямов фунтов стерлингов как минимум в год. А заиграл бы он там на нынешнем уровне вопрос? А тут он до 2020г. и дёргаться не будет, тем более пошла пруха и уважуха...)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Diesel133 18 августа 2018, 15:28

      Чего ему делать в лапотном Уэльсе. Съезди, посмотри на этот гадюшник, у нас в Чечне лучше живут.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Рубик Докоян 18 августа 2018, 15:29

      ну про 8 лямов вы загнули, он в Зените трешку получает евротугриками)

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > prezent2017 18 августа 2018, 15:32

      в Чечне лучше живут, чем во многих регионах России, и не только ее. Столько денег вбухивают, как в Чечню, только в Москву.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Diesel133 18 августа 2018, 15:34

      В "Зените" у него 3, 3 ляма без бонусов и премий и 13% налог с физических лиц, живёт на всём готовом. А в Англии за всё надо платить и налог с физических лиц 45%. Вот и считаю сколько ему должны были бы в Англии платить по минимуму.

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > prezent2017 18 августа 2018, 18:18

      Ну понятно на дотациях и без всякой коммунальной платы можно жировать! Работать вы не привыкли! Это не ваше!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > minaev23 18 августа 2018, 18:37

      в смысле вы? я не с Мск если что, и не с Чечни

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Рубик Докоян 18 августа 2018, 18:40

      я думаю, клубу пох на налог, это уже проблемы физ.лица

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Diesel133 18 августа 2018, 18:44

      Ну так игроку не по фиг какие бабки он получает... Он же их считать умеет и на меньшую зарплату мало кто оглашается и это естественно.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 августа 2018, 11:28

      Если наш футбол -это уровень Дзюбы ,то нам пипец. Дзюба - это А.Матросов- в критический момент способен выстрелить на заводке. Стабильность =0. Эта надоевшая тактика забросов на поднятую руку,далека от современного скоростного футбола с проникающими передачами. К сожалению пока,надеюсь, Зенит далек от элементарного совершенства.А народ у нас,как быстро рождает героев,так же быстро их развенчивает. Зениту нужен забивающий центр!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 18 августа 2018, 11:18

      помнится мне, старый хрыщ при Манчини говорил что Дзюба не уровень зенита, а теперь он топ?))))

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 18 августа 2018, 11:08

      Ни куда он и не уедет.

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      Рейтинг: +8027

      nik55 18 августа 2018, 10:48

      мыльный пузырь скоро лопнет

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