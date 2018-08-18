Бородюк: «Минское «Динамо» – не уровень «Зенита». Нет смысла впадать в эйфорию»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил игру «Зенита» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (8:1).

«Ребята – молодцы, сыграли хорошо, победили, вышли в следующий раунд Лиги Европы, но хотелось бы сказать сразу, что минское «Динамо» – не уровень «Зенита», поэтому нет смысла впадать в эйфорию.

Когда «Зенит» попадет в групповую стадию, и у него будут соперники уровня Лиги чемпионов, тогда можно будет делать какой-то вывод об уровне, на котором играет «Зенит». А сейчас не вижу смысла глубоко анализировать, хочу просто поздравить зенитовцев», – сказал Бородюк.

Наши клубы часто проигрывают слабакам. «Зенит» не повторил ошибки