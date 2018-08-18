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    Бородюк: «Минское «Динамо» – не уровень «Зенита». Нет смысла впадать в эйфорию»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил игру «Зенита» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (8:1).

    «Ребята – молодцы, сыграли хорошо, победили, вышли в следующий раунд Лиги Европы, но хотелось бы сказать сразу, что минское «Динамо» – не уровень «Зенита», поэтому нет смысла впадать в эйфорию.

    Когда «Зенит» попадет в групповую стадию, и у него будут соперники уровня Лиги чемпионов, тогда можно будет делать какой-то вывод об уровне, на котором играет «Зенит». А сейчас не вижу смысла глубоко анализировать, хочу просто поздравить зенитовцев», – сказал Бородюк.

    Наши клубы часто проигрывают слабакам. «Зенит» не повторил ошибки

    Источник: Газета.ру

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    18.08.2018 00:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 10:28

      Сказал верно.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 11:09

      с одной стороны все верно сказал а с другой могли ведь и не пройти, но в эйфорию конечно же впадать не стоит во избежание повторений первой игры с Динамо)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 09:06

      Согласен за исключением пассажа, что если " Зенит" попадёт в групповую стадию ЛЕ у него будут соперники уровня ЛЧ. Соперники там будут не уровня ЛЧ, а намного слабее, но и с ними надо будет считаться и не так легко будет их обыгрывать.

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 августа 2018, 06:18

      Мнение профи

      3
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 18 августа 2018, 04:28

      Абсолютно согласен, но команда собралась и доказала что у ней есть характер и доказала тем болельщикам которые их обсирали в интернете (в том числе и зенитовские) что вот команда имеет такие бабки, хороший состав и просирает Минску 4-0 после 1 матча

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 18 августа 2018, 04:03

      А если бы Динамо не приехало играть? им 0-3 дали.. и играй дальше.

      3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 18 августа 2018, 01:35

      А если б проиграли...
      Не уровень-согласен..Но зачем же было ноль-четыре проигрывать...
      Раза четыре пересмотрел матч целиком(не покидали ощущения договорняка)..до сих пор не уверен,что все чисто,но если так,спасибо Зениту

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Антон bx14e 18 августа 2018, 01:45

      чтобы придать помпезности событию)) ну проиграли бы 1-0,отыгрались бы спокойно-все было бы тихо и буднично,а теперь продолжение "банкета" июне-июльского)) сценария то явно не хватает для фильма -вот и режиссируют )теперь Артем еще больший Бэтмен, а уровень российского футбола крепчает на глазах

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 августа 2018, 01:10

      Согласен с Бородюком.
      Всё в точку.

      7
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 18 августа 2018, 00:50

      В первом матче все увидели, какой не уровень. А Динамо дураки, с начала матча держали счет. Я рад что Зенит прошел, но стоит ли так кричать???

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