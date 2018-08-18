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  • Бородюк: «Минское «Динамо» – не уровень «Зенита». Нет смысла впадать в эйфорию»

Бородюк: «Минское «Динамо» – не уровень «Зенита». Нет смысла впадать в эйфорию»

18 августа 2018, 00:45
10

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил игру «Зенита» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (8:1).

«Ребята – молодцы, сыграли хорошо, победили, вышли в следующий раунд Лиги Европы, но хотелось бы сказать сразу, что минское «Динамо» – не уровень «Зенита», поэтому нет смысла впадать в эйфорию.

Когда «Зенит» попадет в групповую стадию, и у него будут соперники уровня Лиги чемпионов, тогда можно будет делать какой-то вывод об уровне, на котором играет «Зенит». А сейчас не вижу смысла глубоко анализировать, хочу просто поздравить зенитовцев», – сказал Бородюк.

Наши клубы часто проигрывают слабакам. «Зенит» не повторил ошибки

Источник: Газета.ру
Лига Европы Зенит Динамо Мн Бородюк Александр
Комментарии (10)
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LOKOfanatik19
1534542614
В первом матче все увидели, какой не уровень. А Динамо дураки, с начала матча держали счет. Я рад что Зенит прошел, но стоит ли так кричать???
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Мары
1534543828
Согласен с Бородюком. Всё в точку.
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Антон bx14e
1534545316
А если б проиграли... Не уровень-согласен..Но зачем же было ноль-четыре проигрывать... Раза четыре пересмотрел матч целиком(не покидали ощущения договорняка)..до сих пор не уверен,что все чисто,но если так,спасибо Зениту
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Рубинище
1534554188
А если бы Динамо не приехало играть? им 0-3 дали.. и играй дальше.
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FCZenit is Ivanovo
1534555719
Абсолютно согласен, но команда собралась и доказала что у ней есть характер и доказала тем болельщикам которые их обсирали в интернете (в том числе и зенитовские) что вот команда имеет такие бабки, хороший состав и просирает Минску 4-0 после 1 матча
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пряник929
1534562280
Мнение профи
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Рубик Докоян
1534572409
Согласен за исключением пассажа, что если " Зенит" попадёт в групповую стадию ЛЕ у него будут соперники уровня ЛЧ. Соперники там будут не уровня ЛЧ, а намного слабее, но и с ними надо будет считаться и не так легко будет их обыгрывать.
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OfaZavr
1534579790
с одной стороны все верно сказал а с другой могли ведь и не пройти, но в эйфорию конечно же впадать не стоит во избежание повторений первой игры с Динамо)
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zigbert
1534663718
Сказал верно.
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