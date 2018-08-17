Главные новости дня. Де Брюйне пропустит три месяца из-за травмы, «Зенит» отпустил Ригони в «Аталанту»

«Спартак» продлит контракт с Зобниным до 2024 года и повысит отступные за игрока до 35 миллионов.

Кевин Де Брюйне пропустит три месяца из-за травмы колена.

Лаксальт и Кастильехо – игроки «Милана». Лападула и Бакка покинули клуб.

Кэмпбелл перешел из «Арсенала» в «Фрозиноне». За восемь лет игрок провел за лондонцев 40 матчей.

«Спартак» заявил Романа Еременко для участия в РПЛ.

«Реал» обратился в ФИФА с официальной жалобой на «Интер» из-за переговоров с Модричем.

«Зенит» объявил о переходе Ригони в «Аталанту».

Анюков провел рекордный матч за «Зенит» в качестве капитана.

РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Анжи» и вышел на первое место.