Главные новости дня. Де Брюйне пропустит три месяца из-за травмы, «Зенит» отпустил Ригони в «Аталанту»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 21:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 17 августа 2018, 22:43

      Не повезло МС.

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