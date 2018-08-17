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    «Реал» обратился в ФИФА с официальной жалобой на «Интер» из-за переговоров с Модричем

    Руководство «Реала» направило официальную жалобу в ФИФА из-за переговоров «Интера» с полузащитником мадридского клуба Лукой Модричем.

    Ранее миланцы вступили в переговоры с представителями хорвата, несмотря на то, что у него есть действующий контракт с «Реалом» до 2020 года. По правилам ФИФА, «Интер» не имел права этого делать без разрешения мадридцев.

    Ранее сообщалось, что «Интер» предложил Модричу четырехлетнее соглашение с зарплатой 10 миллионов за сезон.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    17.08.2018 17:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 августа 2018, 17:25

      Правильно, правильно, а то мало ли, Пьянича им подавай. А вообще царская двоечка от Интера была бы - забрать Модрича у Реала, а Реала всеми правдами и не только приобрел бы Миралема.

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