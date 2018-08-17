«Реал» обратился в ФИФА с официальной жалобой на «Интер» из-за переговоров с Модричем

Руководство «Реала» направило официальную жалобу в ФИФА из-за переговоров «Интера» с полузащитником мадридского клуба Лукой Модричем.

Ранее миланцы вступили в переговоры с представителями хорвата, несмотря на то, что у него есть действующий контракт с «Реалом» до 2020 года. По правилам ФИФА, «Интер» не имел права этого делать без разрешения мадридцев.

Ранее сообщалось, что «Интер» предложил Модричу четырехлетнее соглашение с зарплатой 10 миллионов за сезон.