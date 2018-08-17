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    «Спартак» заявил Романа Еременко для участия в РПЛ

    «Спартак» внес полузащитника Романа Ерeменко в заявку для участия в РПЛ в сезоне-2018/19.

    Осенью 2016 года УЕФА наказал на тот момент футболиста ЦСКА двухлетней дисквалификацией за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает 6 октября. С 7 августа финн имеет право тренироваться с профессиональным клубом. В начале этого месяца хавбек подписал контракт со «Спартаком».

    После трeх туров Премьер-лиги московская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав семь очков.

    В субботу, 18 августа, в четвертом туре «Спартак» на выезде сыграет против «Краснодара».

    Источник: РПЛ

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    17.08.2018 16:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 августа 2018, 08:23

      Роман - хороший футболист, но два года без футбола..........Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 20:48

      До 6 октября еще долго.Сложно сказать в каком он сейчас состоянии.

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2018, 18:18

      Поможет Спартаку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 августа 2018, 17:49

      Обиды нет ,у меня ,на Рому. Это его выбор ! Уверен в том , что он поможет Спартаку и в ЛЕ и в РПЛ. У него большой опыт за плечами ,и есть все ,чтобы приносить пользу на поле. Удачи,Рома! Но не против ЦСКА.

      7
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 августа 2018, 17:39

      На фоне всех остальных Роман то должен быть голодным до игры, называемой "футболом". Верится, что это хороший контракт

      8
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 17 августа 2018, 17:09

      Обязан реабилитироваться, флаг в руки!

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 августа 2018, 17:04

      отзаявили себя от ЛЧ - вот это новость, а все остальное- мышиная возня, посредственной команды.))))

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