«Спартак» заявил Романа Еременко для участия в РПЛ

«Спартак» внес полузащитника Романа Ерeменко в заявку для участия в РПЛ в сезоне-2018/19.

Осенью 2016 года УЕФА наказал на тот момент футболиста ЦСКА двухлетней дисквалификацией за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает 6 октября. С 7 августа финн имеет право тренироваться с профессиональным клубом. В начале этого месяца хавбек подписал контракт со «Спартаком».

После трeх туров Премьер-лиги московская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав семь очков.

В субботу, 18 августа, в четвертом туре «Спартак» на выезде сыграет против «Краснодара».