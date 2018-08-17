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«Спартак» заявил Романа Еременко для участия в РПЛ

17 августа 2018, 16:55
7

«Спартак» внес полузащитника Романа Ерeменко в заявку для участия в РПЛ в сезоне-2018/19.

Осенью 2016 года УЕФА наказал на тот момент футболиста ЦСКА двухлетней дисквалификацией за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает 6 октября. С 7 августа финн имеет право тренироваться с профессиональным клубом. В начале этого месяца хавбек подписал контракт со «Спартаком».

После трeх туров Премьер-лиги московская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав семь очков.

В субботу, 18 августа, в четвертом туре «Спартак» на выезде сыграет против «Краснодара».

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман
Комментарии (7)
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Боцман59rus
1534514660
отзаявили себя от ЛЧ - вот это новость, а все остальное- мышиная возня, посредственной команды.))))
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DOCTOR PENALTY
1534514983
Обязан реабилитироваться, флаг в руки!
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bzfar
1534516755
На фоне всех остальных Роман то должен быть голодным до игры, называемой "футболом". Верится, что это хороший контракт
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shurik45
1534517376
Обиды нет ,у меня ,на Рому. Это его выбор ! Уверен в том , что он поможет Спартаку и в ЛЕ и в РПЛ. У него большой опыт за плечами ,и есть все ,чтобы приносить пользу на поле. Удачи,Рома! Но не против ЦСКА.
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Gullit 76
1534519110
Поможет Спартаку.
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zigbert
1534528100
До 6 октября еще долго.Сложно сказать в каком он сейчас состоянии.
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Ще Гевара
1534569790
Роман - хороший футболист, но два года без футбола..........Посмотрим.
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