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    «Зенит» объявил о переходе Ригони в «Аталанту»

    «Зенит» на своем официальном сайте объявил о достижении договоренности с «Аталантой» по трансферу полузащитника Эмилиано Ригони.

    Аргентинец проведет в итальянском клубе нынешний сезон на правах аренды. Договор между сторонами включает в себя опцию выкупа.

    25-летний футболист перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе 2017 года. В сезоне-2017/18 хавбек провел за петербургскую команду 30 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.08.2018 17:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +422

      TRELL 18 августа 2018, 00:54

      Зря так с ним! Он классный игрок. Техникой одарен. Скоростной и отлично открывается...

      1
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 17 августа 2018, 22:39

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 августа 2018, 22:05

      стоячок на бровке, странно парень играл слишком мало смещался к центру где был опасен, а просто прятался на бровку и там стоял

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2018, 18:22

      Правильно!.....надо пополнять бюджет Зенита за счет аргентинцев...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > a-rakhmatov 17 августа 2018, 18:37

      какое нахрен пополнение, аренда - максимум хоть ЗП не всю платить придется, а потом как контракт закончится после таких аренд, вообще бесплатно уйдет.
      Это же никакой гарантии, что опцией выкупа еще воспользуется кто то.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 17:53

      Ну и зря.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 17 августа 2018, 17:34

      Попутного ветра!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 августа 2018, 17:32

      О! Первый аргентинский балласт пошел)))

      9
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > 17 августа 2018, 18:28

      Согласен! Краневиттер в этом списке №1

      6
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