«Зенит» объявил о переходе Ригони в «Аталанту»

«Зенит» на своем официальном сайте объявил о достижении договоренности с «Аталантой» по трансферу полузащитника Эмилиано Ригони.

Аргентинец проведет в итальянском клубе нынешний сезон на правах аренды. Договор между сторонами включает в себя опцию выкупа.

25-летний футболист перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе 2017 года. В сезоне-2017/18 хавбек провел за петербургскую команду 30 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.