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Чемпион Европы Жоао Мариу – в шаге от перехода в «Рубин»

17 августа 2018, 19:30
10

Полузащитник «Интера» Жоао Мариу может продолжить карьеру в «Рубине». Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-летний португалец находится в шаге от перехода в российский клуб.

Португалец перешел в «Интер» из «Спортинга» после победного чемпионата Европы-2016. Сумма сделки составила 40 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона Мариу провел в «Вест Хэме» на правах аренды, приняв участие в 13 играх «молотобойцев».

Суммарная статистика 25-летнего хавбека в минувшем сезоне – два гола и шесть результативных передач в 29 играх на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Интер Португалия Рубин Мариу Жоау
Комментарии (10)
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alexis02lion
1534523985
Откуда деньги у Рубина? Только если в Интер поедет Азмун. То денег нет, только в аренду берут игроков и тут на тебе за 23 ляма игрок. Не верю, Интер не Зенит, сам зарплату совему игроку платить не будет.
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Denis SPb
1534524138
Зачеееем????? Откуда деньги??? Лучше своих сохраните и дайте сыграться!
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a-rakhmatov
1534524578
За такие деньги можно полностью обновить Рубин....надо лучше парочку полузащитников и одного нападающего из Латинской Америки приобрести, а Бердыев их доведет до нужной кондиции...
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Боцман59rus
1534524593
На такую чушь, даже арустоман не способен, даже под мухой.)))))
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Вальдемар IV
1534524615
чето бред, из интера в рубин который давно на дне, еще и запрет у них на новичков, за березкина не могут расплатиться а такие делают покупки.
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Сильвербой
1534524999
Очень смешно!
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Cules2013
1534525872
У Рубина нет таких денег, они сами это официально заявили совсем недавно. Они, скорее, кого-то продадут, чем купят. 1000% бред. Либо клуб, либо агент нагнетает.
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prezent2017
1534538679
Откуда у Курбана деньги? Все прошлые рулевые разворовали.
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OfaZavr
1534577678
утка каких еще поискать) особенно с учетом ситуации Рубина должны думать прежде чем такое придумывать.
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