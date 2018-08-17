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    Чемпион Европы Жоао Мариу – в шаге от перехода в «Рубин»

    Полузащитник «Интера» Жоао Мариу может продолжить карьеру в «Рубине». Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, 25-летний португалец находится в шаге от перехода в российский клуб.

    Португалец перешел в «Интер» из «Спортинга» после победного чемпионата Европы-2016. Сумма сделки составила 40 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона Мариу провел в «Вест Хэме» на правах аренды, приняв участие в 13 играх «молотобойцев».

    Суммарная статистика 25-летнего хавбека в минувшем сезоне – два гола и шесть результативных передач в 29 играх на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    17.08.2018 19:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 10:34

      утка каких еще поискать) особенно с учетом ситуации Рубина должны думать прежде чем такое придумывать.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 23:44

      Откуда у Курбана деньги? Все прошлые рулевые разворовали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 августа 2018, 20:11

      У Рубина нет таких денег, они сами это официально заявили совсем недавно. Они, скорее, кого-то продадут, чем купят. 1000% бред. Либо клуб, либо агент нагнетает.

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 августа 2018, 19:56

      Очень смешно!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 17 августа 2018, 19:50

      чето бред, из интера в рубин который давно на дне, еще и запрет у них на новичков, за березкина не могут расплатиться а такие делают покупки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 августа 2018, 19:49

      На такую чушь, даже арустоман не способен, даже под мухой.)))))

      8
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Боцман59rus 17 августа 2018, 19:53

      Это было бы смешно, если бы не было так грустно...

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2018, 19:49

      За такие деньги можно полностью обновить Рубин....надо лучше парочку полузащитников и одного нападающего из Латинской Америки приобрести, а Бердыев их доведет до нужной кондиции...

      2
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 17 августа 2018, 19:42

      Зачеееем????? Откуда деньги??? Лучше своих сохраните и дайте сыграться!

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 августа 2018, 19:39

      Откуда деньги у Рубина? Только если в Интер поедет Азмун. То денег нет, только в аренду берут игроков и тут на тебе за 23 ляма игрок. Не верю, Интер не Зенит, сам зарплату совему игроку платить не будет.

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