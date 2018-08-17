Чемпион Европы Жоао Мариу – в шаге от перехода в «Рубин»

Полузащитник «Интера» Жоао Мариу может продолжить карьеру в «Рубине». Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-летний португалец находится в шаге от перехода в российский клуб.

Португалец перешел в «Интер» из «Спортинга» после победного чемпионата Европы-2016. Сумма сделки составила 40 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона Мариу провел в «Вест Хэме» на правах аренды, приняв участие в 13 играх «молотобойцев».

Суммарная статистика 25-летнего хавбека в минувшем сезоне – два гола и шесть результативных передач в 29 играх на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона.