Смольников: «Собраться, решиться и вынести всех»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Собраться, решиться и вынести всех», – написал Смольников в инстаграме.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное