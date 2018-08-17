Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смольников: «Собраться, решиться и вынести всех»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Собраться, решиться и вынести всех», – написал Смольников в инстаграме.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 августа 2018, 12:00

      Победа конечно получилась великолепная, этого не отнять! Но Игорек, почему вас, миллионеров, нужно заставлять из под палки выполнять свою работу, за которую, а за частую незаслуженно, вы получаете громаднейшие деньги!!!???

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:38

      главное продолжать это на деле а не кичиться на словах.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      lloegr 17 августа 2018, 11:34

      выноситель... он даже на чемпиона 1/8 не наиграл...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2018, 10:32

      Смольников только бегать туда-сюда умеет,больше ничего.Зениту нужен другой защитник.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 17 августа 2018, 10:30

      Как жаль, что подобные сборы, решимость и выносы случаются редко...
      Знаковые и грандиозные победы необходимо превращать в приятные традиции!..

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 августа 2018, 10:29

      Вот рвун нашелся. Игорек, надо быть поскромнее, память о ЧМ еще свежа.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 10:27

      Эйфорию надо заканчивать. Восстанавливаться и готовиться к следующим играм. Одержана только победа над одной командой, а не выигран чемпионат РПЛ или ЛЕ...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 17 августа 2018, 10:15

      Остапа понесло?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 17 августа 2018, 10:09

      Смольников друг, побереги хваленные отзывы на весну, не спеши

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11