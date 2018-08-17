Россия продолжает удерживать шестую позицию в рейтинге УЕФА

Система баллов
1. Каждая команда получает два очка за победу и одну очко за ничью (очки сокращаются вдвое за матчи в квалификационных и плей-оффных раундах).
2. Клубы, которые достигают раунда 16, четвертьфиналов, полуфиналов или финала Лиги чемпионов УЕФА или четвертьфиналов, полуфиналов или финала Лиги Европы УЕФА, получают дополнительный бал за каждый раунд ,
3. Кроме того, для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА присуждается четыре очка и четыре очка за квалификацию в раунде 16.
Накануне два российских клуба провели ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
«Уфа» сыграла с «Прогресом» вничью со счетом 2:2. Этот результат принес России в рейтинге УЕФА половину очка.
«Зенит» разгромил «Динамо» Минск в дополнительное время со счетом 8:1. Команда из Санкт-Петербурга добавила в общую копилку еще балл.
Текущий рейтинг России остается невысоким (2,000 балла), что дает 23-место в этом сезоне.
Суммарный рейтинг за последние пять лет, то в нем Россия продолжает удерживать шестую позицию.