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    Россия продолжает удерживать шестую позицию в рейтинге УЕФА

    Накануне два российских клуба провели ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Уфа» сыграла с «Прогресом» вничью со счетом 2:2. Этот результат принес России в рейтинге УЕФА половину очка.

    «Зенит» разгромил «Динамо» Минск в дополнительное время со счетом 8:1. Команда из Санкт-Петербурга добавила в общую копилку еще балл.

    Текущий рейтинг России остается невысоким (2,000 балла), что дает 23-место в этом сезоне.

    Суммарный рейтинг за последние пять лет, то в нем Россия продолжает удерживать шестую позицию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 06:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 августа 2018, 09:26

      Система баллов
      1. Каждая команда получает два очка за победу и одну очко за ничью (очки сокращаются вдвое за матчи в квалификационных и плей-оффных раундах).
      2. Клубы, которые достигают раунда 16, четвертьфиналов, полуфиналов или финала Лиги чемпионов УЕФА или четвертьфиналов, полуфиналов или финала Лиги Европы УЕФА, получают дополнительный бал за каждый раунд ,
      3. Кроме того, для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА присуждается четыре очка и четыре очка за квалификацию в раунде 16.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 августа 2018, 09:22

      В обозримом будущем ниже 7 места мы не упадём. Это радует. Португальцев должны держать на расстоянии и стремится выбить Францию с 5 места. Это вполне реально. Разница в 3 очка. В прошлом сезоне мы чуть больше, чем на очко обошли французов.
      У португальцев уже вылетели Брага и Риу Аве. Бенфике ещё предстоит 4 раунд с ПАОКом. Думаю, что лучше бы Бенфика их прошла, т.к. в групповом этапе ЛЧ очки будет набирать намного сложнее, чем в групповом ЛЕ. В прошлом сезоне у Бенфики было 0 очков))
      Во Франции вылететь может только Бордо от Гента. В общем-то, вполне реалистично. Бордо сейчас обычный середняк.
      У нас пока что никто не вылетел. Но близка к этому Уфа.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:06

      хорошо, так и продолжать!

      3
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 09:34

      Теперь появилась возможность улучшить этот рейтинг.

      4
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 17 августа 2018, 09:34

      А что эти рейтинги дают?

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска > Чуни Муни 17 августа 2018, 10:56

      Сколько клубов бедет играет в ЛЧ и ЛЕ

      2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 17 августа 2018, 08:09

      У Португальцев все по вылетали! Остались три клуба! (Порту Бенфика и Спортинг).

      0
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > _Kesh_Suntar_ 17 августа 2018, 08:38

      Как то в силу Порту и Бенфику вериться больше чем в Локо УФу и ЦСКА да и ГАЗ не впечатляет .

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX > OBOLEV 17 августа 2018, 09:36

      За Спартак умолчал)

      3
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > BoltCX 17 августа 2018, 13:13

      а что говорить о Спартаке...они уже показали свой замечательный уровень...

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 августа 2018, 07:48

      В этом сезоне так и останемся шестыми.

      0
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