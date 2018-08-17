Россия продолжает удерживать шестую позицию в рейтинге УЕФА

Накануне два российских клуба провели ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Уфа» сыграла с «Прогресом» вничью со счетом 2:2. Этот результат принес России в рейтинге УЕФА половину очка.

«Зенит» разгромил «Динамо» Минск в дополнительное время со счетом 8:1. Команда из Санкт-Петербурга добавила в общую копилку еще балл.

Текущий рейтинг России остается невысоким (2,000 балла), что дает 23-место в этом сезоне.

Суммарный рейтинг за последние пять лет, то в нем Россия продолжает удерживать шестую позицию.