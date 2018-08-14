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    «Зенит»: «Дзюба тайно везет в Санкт-Петербург известную закуску из Казани. Не говорите об этом тренеру по физподготовке»

    «Зенит» сообщил, что нападающий команды Артем Дзюба в тайне от тренера по физподготовке везет из Казани в Санкт-Петербург чак-чак – национальное татарское блюдо из теста и меда.

    «Если вы когда-нибудь были в Казани, вы узнаете эту закуску, которую Артем Дзюба тайно везет обратно в Санкт-Петербург (только не рассказывайте об этом тренеру по физподготовке!)» – говорится на странице «Зенита» в твиттере.

    В понедельник, 13 августа, «Зенит» в гостях победил «Рубин» (1:0) в матче третьего тура РПЛ.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.08.2018 18:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 августа 2018, 01:02

      Поздраляю, главное ПОБЕДА !!!

      1
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 14 августа 2018, 23:37

      Не довез. В самолете ребята узнали, отобрали и сожрали.

      0
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      Рейтинг: +263

      Саладин 14 августа 2018, 21:32

      Чак-чак закуска? Ну Вы и пьёте ребята!!!!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 августа 2018, 20:52

      А в сумке бутылочка Бузы спрятана(не говорите вообще никому)...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 20:24

      Так он для неё и жены своей везёт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 19:16

      15 суток и пусть газон у Петровича подметает!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 14 августа 2018, 18:58

      блин, это не закуска...закуска там казы (колбаса из конины)...классная вещь под водку))) а этим слащавым ниче не закусить кроме чая))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      SoupMan 14 августа 2018, 18:38

      почему на английском?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm > SoupMan 14 августа 2018, 19:23

      FC Zenit in English

      @fczenit_en

      для слепых

      0
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 14 августа 2018, 18:31

      Этого и в Питере навалом.

      5
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