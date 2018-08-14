«Зенит»: «Дзюба тайно везет в Санкт-Петербург известную закуску из Казани. Не говорите об этом тренеру по физподготовке»

Поздраляю, главное ПОБЕДА !!!
«Зенит» сообщил, что нападающий команды Артем Дзюба в тайне от тренера по физподготовке везет из Казани в Санкт-Петербург чак-чак – национальное татарское блюдо из теста и меда.
«Если вы когда-нибудь были в Казани, вы узнаете эту закуску, которую Артем Дзюба тайно везет обратно в Санкт-Петербург (только не рассказывайте об этом тренеру по физподготовке!)» – говорится на странице «Зенита» в твиттере.
В понедельник, 13 августа, «Зенит» в гостях победил «Рубин» (1:0) в матче третьего тура РПЛ.
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— FC Zenit in English (@fczenit_en) 14 августа 2018 г.