«Зенит»: «Дзюба тайно везет в Санкт-Петербург известную закуску из Казани. Не говорите об этом тренеру по физподготовке»

«Зенит» сообщил, что нападающий команды Артем Дзюба в тайне от тренера по физподготовке везет из Казани в Санкт-Петербург чак-чак – национальное татарское блюдо из теста и меда.

«Если вы когда-нибудь были в Казани, вы узнаете эту закуску, которую Артем Дзюба тайно везет обратно в Санкт-Петербург (только не рассказывайте об этом тренеру по физподготовке!)» – говорится на странице «Зенита» в твиттере.

В понедельник, 13 августа, «Зенит» в гостях победил «Рубин» (1:0) в матче третьего тура РПЛ.