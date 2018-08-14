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  • «Зенит»: «Дзюба тайно везет в Санкт-Петербург известную закуску из Казани. Не говорите об этом тренеру по физподготовке»

«Зенит»: «Дзюба тайно везет в Санкт-Петербург известную закуску из Казани. Не говорите об этом тренеру по физподготовке»

14 августа 2018, 18:26
10

«Зенит» сообщил, что нападающий команды Артем Дзюба в тайне от тренера по физподготовке везет из Казани в Санкт-Петербург чак-чак – национальное татарское блюдо из теста и меда.

«Если вы когда-нибудь были в Казани, вы узнаете эту закуску, которую Артем Дзюба тайно везет обратно в Санкт-Петербург (только не рассказывайте об этом тренеру по физподготовке!)» – говорится на странице «Зенита» в твиттере.

В понедельник, 13 августа, «Зенит» в гостях победил «Рубин» (1:0) в матче третьего тура РПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Миша13
1534260692
Этого и в Питере навалом.
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SoupMan
1534261124
почему на английском?
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Мария Мария
1534262319
блин, это не закуска...закуска там казы (колбаса из конины)...классная вещь под водку))) а этим слащавым ниче не закусить кроме чая))))
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prezent2017
1534263384
15 суток и пусть газон у Петровича подметает!
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Рубик Докоян
1534267441
Так он для неё и жены своей везёт.
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KOLBIS
1534269148
А в сумке бутылочка Бузы спрятана(не говорите вообще никому)...
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Саладин
1534271535
Чак-чак закуска? Ну Вы и пьёте ребята!!!!)
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paracetamol
1534279038
Не довез. В самолете ребята узнали, отобрали и сожрали.
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Zenmaster
1534284124
Поздраляю, главное ПОБЕДА !!!
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