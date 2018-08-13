Семак: «У Дзюбы проблемы со здоровьем. Спасибо ему за то, что полностью отдается игре»

Богданыч!!! Но ты насчёт Тёминого здоровья хитёр. Теперь даже турки ему ничего не предложат... А что, пусть поправляется и за Зенит играет...
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы.
– Дзюба просил не менять? О чем вы разговаривали?
– Спросил его о состоянии. Хотели оттянуть его замену в том числе из-за стандартов. Всю игру ему достаточно сложно провести, поскольку есть проблемы, связанные со здоровьем, но огромное спасибо Артему за то, что он полностью отдается игре.
Очень доволен и нашими центральными полузащитниками, которые проделали огромный объем работы. Продолжаем работать над тем, чтобы поддерживать сильные стороны футболистов. Работы предстоит много, будем двигаться дальше.
В матче с «Рубином» Дзюба отдал голевую передачу.