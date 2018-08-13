Семак: «У Дзюбы проблемы со здоровьем. Спасибо ему за то, что полностью отдается игре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы.

– Дзюба просил не менять? О чем вы разговаривали?

– Спросил его о состоянии. Хотели оттянуть его замену в том числе из-за стандартов. Всю игру ему достаточно сложно провести, поскольку есть проблемы, связанные со здоровьем, но огромное спасибо Артему за то, что он полностью отдается игре.

Очень доволен и нашими центральными полузащитниками, которые проделали огромный объем работы. Продолжаем работать над тем, чтобы поддерживать сильные стороны футболистов. Работы предстоит много, будем двигаться дальше.

В матче с «Рубином» Дзюба отдал голевую передачу.