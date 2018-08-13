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    Семак: «У Дзюбы проблемы со здоровьем. Спасибо ему за то, что полностью отдается игре»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы.

    – Дзюба просил не менять? О чем вы разговаривали?

    – Спросил его о состоянии. Хотели оттянуть его замену в том числе из-за стандартов. Всю игру ему достаточно сложно провести, поскольку есть проблемы, связанные со здоровьем, но огромное спасибо Артему за то, что он полностью отдается игре.

    Очень доволен и нашими центральными полузащитниками, которые проделали огромный объем работы. Продолжаем работать над тем, чтобы поддерживать сильные стороны футболистов. Работы предстоит много, будем двигаться дальше.

    В матче с «Рубином» Дзюба отдал голевую передачу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.08.2018 23:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 14 августа 2018, 08:23

      Богданыч!!! Но ты насчёт Тёминого здоровья хитёр. Теперь даже турки ему ничего не предложат... А что, пусть поправляется и за Зенит играет...

      0
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      Рейтинг: +67326

      portero 13 августа 2018, 23:31

      выпускай их(с Заболотным) вдвоем против Минска, может два тарана запихают голов

      5
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      Рейтинг: +489

      mikitka 13 августа 2018, 23:27

      короче, "Динамо Минск" лучше не проходить им... а то от "ПСВ Эйндховен" будут лететь 10:0

      -1
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